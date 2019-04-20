Міранді Керр – 36: секрети щастя та гармонії від колишнього ангела Victoria's Secret

У день народження зірки подіуму – австралійської супермоделі Міранда Керр редакція LifeStyle 24 розповість вам не лише про секрети її вроди, а й поради, які допомагають екс-ангелу Victoria's Secret бути успішною.

Про поняття краси

Для того, щоби виглядати привабливо та свіжо, Міранда Керр старається збалансовано харчуватися (вона практикує правило 80/20, тобто, здебільшого їсть здорову їжу, проте інколи дозволяє собі ласувати тим, що хоче), п'є достатньо води, займається йогою та пілатесом, а також дбає про семи-восьмигодинний сон.

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"Ще я зволожую шкіру вранці й очищую її від макіяжу ввечері. Взагалі, основою краси, на мою думку, є те, що всередині тебе. Ви, мабуть, помічали: чоловіків приваблюють впевнені в собі жінки. Відтак, аби відчувати цю впевненість, передовсім потрібно бути в мирі зі собою", – переконана супермодель.

Міранда Керр / Pinterest

Про щоденну натуральність

Доказом того, що Міранда пропагує натуральність є лінія її косметики Kora Organics, яку модель заснувала у 2009 році. В одному з інтерв'ю журналу ELLE зірка подіуму розповідала, що фермерські поля, звідки беруть сировину для косметичних засобів, постійно перевіряють комісії. Вони тестують ґрунт і воду, щоби переконатися у відсутності токсичних добрив.

Я впевнена в екологічності бренду, сама користуюся ним щодня. Більше того, ключові компоненти засобів я взяла, так би мовити, з дитинства. Моя бабуся навчила мене не тільки правильно харчуватися, а й доглядати за собою, використовуючи натуральні масла, трави та квіти. Відтак у Kora Organics присутні екстракти шипшини, лаванди, ромашки, зеленого чаю, а також фрукту ноні, який містить 150 вітамінів і мінералів,

– пояснює супермодель.

Також у лінійці – так зване ноу-хау: вода, яка настоюється на рожевому кварці. Як вважає Міранда, цей мінерал є талісманом щирих і теплих почуттів, він загоює сердечні рани та налаштовує на вібрацію кохання.

Про успішність у роботі

Для Міранди Керр робота моделлю стала можливістю не лише об'їздити півсвіту, а й познайомитися з талановитими людьми. Все почалося тоді, коли красуні було 13: вона перемогла в конкурсі юних моделей, організованому журналом Dolly. Пізніше юній моделі роботу почали пропонувати такі відомі бренди, як Levi’s, Ober Jeans, Roberto Cavalli, ще вона з'являлася на обкладинках Harper’s Bazaar, Vogue та Elle.

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Проте всесвітню славу Міранді Керр принесла співпраця із Victoria's Secret. Хоча контракт із провідною компанією продажу жіночої білизни австралійська супермодель розірвала ще шість років тому, бути вірній своїй професії зірка подіуму не перестала. Наприклад, у листопаді 2017 року вона разом зі своїм собакою Френкі прикрашала обкладинку австралійського Harper's Bazaar.

"Головне для мене в роботі – це працювати совісно та бути оптимісткою, навіть тоді, коли опускаються руки", – розповідає супермодель.



Міранда Керр на показі Victoria’s Secret / Getty Images

Про вміння долати депресію

Це почуття стало знайомим Міранді Керр під час розриву з голлівудським актором Орландо Блумом, що стався у 2013 році. Тоді пара виховувала спільного сина Флінна, який допоміг обом зберегти хороші стосунки після розлучення. Однак період розставання зі своїм першим чоловіком виявився для супермоделі болючим: "До цього я була щасливою людиною і ніколи не розуміла, наскільки реальною та глибокою може бути депресія. Але я впоралась. Саме в той момент я зрозуміла, що кожна наша думка має вплив на реальність, тому лише нам під силу контролювати свій розум".