Мирослава Скорика поховають у Львові: відомі дати прощання і похорону
Відомий український композитор та музикознавець Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя. Видатного українця поховають 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові.
З народним артистом України Мирославом Скориком, який помер 1 червня, можна буде попрощатися у Києві та Львові, повідомила його дружина Адріана Скорик, пише 24 канал.
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Прощання з артистом У Києві відбудеться у середу, 3 червня, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ, об 11:30.
Наступного дня, 4 червня, з відомим композитором можна буде попрощатися й у Львові. Прощання відбудеться у Соборі святого Юра об 11:30.
Поховають Мирослава Скорика 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові.
Що відомо про Мирослава Скорика
- Герой України, народний артист України, академік Академії мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Шевченка.
- Народився 13 липня 1938 року у Львові. Походив із родини українських інтелігентів.
- Вдома у Скориків було піаніно. Майбутній композитор дуже любив на ньому грати. Ноти вивчив самостійно.
- У 1948 році родину через наклеп їх вислали в Сибір. Проте навіть на засланні Скорик не покинув навчання та продовжив грати на фортепіано.
- У 1953 році музикант повернувся до Львова, вступив у консерваторію.
- Популярність здобув завдяки тому, що написав музику до кінострічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", яка вийшла у 1964 році.
- Викладав композицію у Львівській та Київській консерваторіях. Протягом тривалого часу працював у США, Австралії.
- Брав участь у численних культурних заходах та займав різні посади.
- Говорячи про творчість, варто згадати його "Мелодію", а також оперу "Мойсей", яка славиться на весь світ.
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