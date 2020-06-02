Відомий український композитор та музикознавець Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя. Видатного українця поховають 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові.

З народним артистом України Мирославом Скориком, який помер 1 червня, можна буде попрощатися у Києві та Львові, повідомила його дружина Адріана Скорик, пише 24 канал.

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Прощання з артистом У Києві відбудеться у середу, 3 червня, у Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ, об 11:30.

Наступного дня, 4 червня, з відомим композитором можна буде попрощатися й у Львові. Прощання відбудеться у Соборі святого Юра об 11:30.

Поховають Мирослава Скорика 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові.

Що відомо про Мирослава Скорика

Герой України, народний артист України, академік Академії мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Шевченка.

Народився 13 липня 1938 року у Львові. Походив із родини українських інтелігентів.

у Львові. Походив із родини українських інтелігентів. Вдома у Скориків було піаніно. Майбутній композитор дуже любив на ньому грати. Ноти вивчив самостійно.

У 1948 році родину через наклеп їх вислали в Сибір. Проте навіть на засланні Скорик не покинув навчання та продовжив грати на фортепіано.

Проте навіть на засланні Скорик не покинув навчання та продовжив грати на фортепіано. У 1953 році музикант повернувся до Львова, вступив у консерваторію.

Популярність здобув завдяки тому, що написав музику до кінострічки Сергія Параджанова "Тіні забутих предків", яка вийшла у 1964 році.

"Тіні забутих предків", яка вийшла у 1964 році. Викладав композицію у Львівській та Київській консерваторіях . Протягом тривалого часу працював у США, Австралії.

. Протягом тривалого часу Брав участь у численних культурних заходах та займав різні посади.

Говорячи про творчість, варто згадати його "Мелодію", а також оперу "Мойсей", яка славиться на весь світ.

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