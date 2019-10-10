Миру не хочуть, то хай дохнуть – харківський музикант оскандалився зверненням до військових ЗСУ

Музикант Петро Мальцев, який працює в харківському Театрі музичної комедії, написав низку скандальних коментарів під одним з дописів іншого музиканта Бориса Севастьянова. Він побажав смерті українським військовим та звинуватив у стрілянині по українських позиціях.

На фоні чого виникли скандальні коментарі?

Український композитор, волонтер та громадський діяч з Харкова, Борис Севастянов, на своїй сторінці у фейсбуці відреагував на допис голови офісу президента України Андрія Богдана про проплачений мітинг на Майдані Незалежності 6 жовтня.

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Скріншот зі сторінки Андрія Богдана 6 жовтня / Facebook

Борис Севастянов звернувся до Богдана з питанням: "Дядя Андрій Богдан, ти дурний? Проплачені акції? Ну-ну", на що в коментарях розгорнулась жорстка дискусія за участю Петра Мальцева.



Скріншот із сторінки Бориса Севастянова / Facebook

В одному з перших коментарів музикант Мальцев порівняв військових з худобою.

Прямо на майдан підганяйте візки для худоби з військкомату і подивимося, як ці "патріоти" поспішать служити батьківщині, а то пацанів на вулиці виловлюють. От же клондайк добровольців хріновий ...

– заявив музикант.

Згодом розгорнулась розмова між кількома коментаторами і ним, де Мальцев зазначив, що хоче миру, а не війни, і що з людьми потрібно говорити, а не бомбити їхні міста. "Вам потрібно – ви і дохніть, а не на майданах стійте. Сподіваюсь, отримаєте гідну відсіч".

Чоловік також додав, що "не підтримує політику Росії і її агресію проти України, але він протестує проти дурості і маразму". "Війну потрібно закінчити і території, і люди залишаться наші, а особливо войовничих прошу напасти на Крим, це теж наша земля, але за неї чомусь ніхто не хоче воювати", – додав чоловік.

У своїх коментарях Петро Мальцев також порівнював усіх прихильників мітингів та Петра Порошенка з "біомасою", "пороходаунами", "біороботами-зомбі" та іншими образливими словосполученнями.

Харків’янин також оскандалився наступними коментарями щодо військових, що перебувають на окупованих територіях України:

• "Миру не хочуть нехай дохнуть, хоч трохи менше рагулів буде";

• "Для злодіїв і мародерів ще і смертну кару, щоб іншим гнидам не кортіло... Пороха першого підійняти, як Чаушеску і дружину його з її програмами "гуманітарними" з відмиванням бабла";

• "Пороходауни не розуміють, що чергового майдану країна не переживе, це біоробот-зомбі... І кожен повинен нести справедливе покарання за свої дії, я вважаю, що тій владі довічного мало...";

• "Коли ж вас всіх там переб'ють, воїни хренові, і ми заживемо мирно... Стріляєте по своїх же містах і називаєте це перемогою? Та оголосіть вже війну, нападаючи на ненависну Росію. Не торгуйте з нею, як ваш бос Петя. Кого ви хочете перемогти? Чому вашого патріотизму вистачає лише на те, щоб загнати людей похилого віку в підвали? Де перемоги під Курськом і Москвою? Що ж так то?";

• "Люди без мозку і освіти зросли, і тепер ця біомаса викладає "свою думку".



Скріншоти із скандальними коментарями Петра Мальцева / Facebook

Реакція громадськості і театру

Про коментар харківського музиканта Петра Мальцева однією з перших помітила і повідомила на своїй сторінці місцева активістка Анастасія Настенко. Жінка зробила скріншот образливих висловлювань чоловіка, що вже зробив чималий резонанс у ЗМІ. Згодом вона зазначила, що через скаргу самого Петра Мальцева її на тиждень у фейсбуці відправили у бан. За це час активістка добилась пояснень у Театрі музичної комедії, в якому працює скандальний музикант.



Скріншот із сторінки Анастасія Настасенко / Facebook

У виданні Newsroom, що у театрі підтвердили, що чоловік є їх співробітником і працює він в оркестрі з 2011 року. За словами директора Ігоря Коваля, публікація Мальцева є його особистою думкою і театр не поділяє таку позицію.

Ми з ним сьогодні говорили під час репетиції, я запитав: "Що ти таке пишеш? Навіщо ти ображаєш воїнів?" Він каже, що це його думка і це не заклик до сепаратизму. Ми не заохочуємо подібних висловлювань і буде вирішувати питання про позбавлення Мальцева певних заохочень. Наш театр завжди підтримував єдність країни, в нашій програмі є безліч українських постановок ,

– прокоментував заяви свого підлеглого Ігор Коваль.