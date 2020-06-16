32-річній колумбійській моделі Даніеллі Альварес ампутували ліву ногу після ускладнень, які виникли після видалення пухлини в животі. Зірка показала фото з лікарняного ліжка та запевнила, що не втрачає оптимізму й невдовзі повернеться до повноцінного життя вже з протезом.

Про операцію Даніелла Альварес, яка 2011 року здобула титул "Міс Колумбія", розповіла в інстаграм-профілі. Днями їй ампутували ліву кінцівку нижче коліна через ішемію після боротьби з пухлиною в животі. Попри те, що знаменитість пережила чотири операції й майже не спала через нестерпний біль, вона продовжує радіти життю й мріє повернутися до звичного ритму.

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На зворушливих кадрах, які Даніелла Альварес опублікувала в мережі, вона перебуває на лікарняному ліжку в колі близьких, рідних та ексбойфренда актора Ленард Вандераа. Всі вони підтримують модель в цей непростий період реабілітації й допомагають не втрачати позитив, а сама зірка зізналася, що продовжує любити своє тіло навіть після ампутації ноги.

Я люблю своє тіло так само, як і раніше. Щаслива жити в цьому світі і проходити через всі випробування, що виникають в моєму житті,

– написала Даніелла Альварес.

"Міс Колумбія" зізналася, що невдовзі у неї з'явиться протез, який дозволить їй насолоджуватися улюбленими заняттями – танцювати, бігати, їздити на велосипеді, плавати та вдаватися до інших активностей. Даніелла Альварес також розповіла, що після ампутації кінцівки плакала хіба один раз від болю, адже поряд з нею цілодобово її друзі, які роблять її щасливою.