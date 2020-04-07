Міс Англія 2019 "зняла корону" та повернулась до роботи лікаря через коронавірус
Індійська лікарка Бхаша Мукерджі у 2019 році отримала титул "Міс Англії 2019". Після перемоги вона покинула роботу лікаря у Лондоні та відправилась з гуманітарною місією по світу. У спалах коронавірусу вона повернулась у країну, де виросла, щоб рятувати людей від хвороби.
24-річна модель та лікарка прийняла складне рішення повернутись до своєї професії лікаря, щоб допомогти своїм колегам у боротьбі з коронавірусом. Зазначимо, що кількість зафіксованих хворих у Великій Британії, станом на 7 квітня, сягає більше 50 тисяч.
До теми На час пандемії принц Вільям хоче повернутись на роботу пілотом медичного гелікоптера, – ЗМІ
"Міс Англія 2019" Бхаша Мукерджі знову стала лікарем / CNN
До участі в конкурсі Бхаша Мукерджі працювала молодшим лікарем і займалася респіраторною медициною. Після отриманання титулу дівчина ще деякий час продовжувала працювати в лікарні в Бостоні, графство Лінкольншир, але пішла з професії та стала подорожувати по світу з гуманітарною місією. Нещодавно її призначили послом в Індії від благодійної організації Coventry Mercia Lions Club, але після новин про стрімке поширення хвороби в країні вона вона повернулась в "лави" медиків.
Коли ви займаєтеся гуманітарною роботою за кордоном, ви повинні одягати корону, готуватися, дуже добре виглядати. Я хотіла повернутися додому. Я хотіла повернутися і відразу ж приступити до роботи. Я відчула, що саме для цього вчилася і що зараз найкращий час, щоб стати частиною цієї справи. Це чудово, коли весь світ віддає честь всім медпрацівникам, і я б хотіла бути частиною цього. Я знаю, що могла б допомогти,
– розповіла Бхаша Мукерджі в інтерв'ю CNN.
Зворушливо Чоловік подякував медикам, які врятували його дружину від коронавірусу: фото
Відомо, що "Міс Англія 2019" у 9 років разом з батьками переїхала жити з Індії у Велику Британію. Дівчина вільно говорить на шести мовах, а її рівень IQ складає 146 балів, завдяки чому її часто називають генієм. Бхаша має два медичних університетських дипломи та є володаркою титулу "Азіатське обличчя Міс Англії". Конкурс "Міс Англія 2019" відбувся на початку серпня 2019 року.
Читайте також
-
Свято Благовіщення: найкращі картинки-привітаннясьогодні , 08:02
-
Маша Єфросиніна розповіла, з якого напою починає кожен ранок та очищає організмсьогодні , 11:43
-
Надію Бабкіну госпіталізували з коронавірусом та ввели в штучну кому, – ЗМІсьогодні , 11:00
-
Привітання з Благовіщенням у прозі та віршах: найкращі побажаннясьогодні , 08:59
-
Песах 2020: дата і що відомо про це єврейське святосьогодні , 12:44
-
Секрети Емілії Кларк та Ліни Хіді: як підхід до здоров'я змінив життя акторок "Гри престолів"сьогодні , 10:12