Міс Англія 2019 "зняла корону" та повернулась до роботи лікаря через коронавірус

Індійська лікарка Бхаша Мукерджі у 2019 році отримала титул "Міс Англії 2019". Після перемоги вона покинула роботу лікаря у Лондоні та відправилась з гуманітарною місією по світу. У спалах коронавірусу вона повернулась у країну, де виросла, щоб рятувати людей від хвороби.

24-річна модель та лікарка прийняла складне рішення повернутись до своєї професії лікаря, щоб допомогти своїм колегам у боротьбі з коронавірусом. Зазначимо, що кількість зафіксованих хворих у Великій Британії, станом на 7 квітня, сягає більше 50 тисяч.

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"Міс Англія 2019" Бхаша Мукерджі знову стала лікарем / CNN

До участі в конкурсі Бхаша Мукерджі працювала молодшим лікарем і займалася респіраторною медициною. Після отриманання титулу дівчина ще деякий час продовжувала працювати в лікарні в Бостоні, графство Лінкольншир, але пішла з професії та стала подорожувати по світу з гуманітарною місією. Нещодавно її призначили послом в Індії від благодійної організації Coventry Mercia Lions Club, але після новин про стрімке поширення хвороби в країні вона вона повернулась в "лави" медиків.

Коли ви займаєтеся гуманітарною роботою за кордоном, ви повинні одягати корону, готуватися, дуже добре виглядати. Я хотіла повернутися додому. Я хотіла повернутися і відразу ж приступити до роботи. Я відчула, що саме для цього вчилася і що зараз найкращий час, щоб стати частиною цієї справи. Це чудово, коли весь світ віддає честь всім медпрацівникам, і я б хотіла бути частиною цього. Я знаю, що могла б допомогти,

– розповіла Бхаша Мукерджі в інтерв'ю CNN.

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Відомо, що "Міс Англія 2019" у 9 років разом з батьками переїхала жити з Індії у Велику Британію. Дівчина вільно говорить на шести мовах, а її рівень IQ складає 146 балів, завдяки чому її часто називають генієм. Бхаша має два медичних університетських дипломи та є володаркою титулу "Азіатське обличчя Міс Англії". Конкурс "Міс Англія 2019" відбувся на початку серпня 2019 року.