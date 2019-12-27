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"Міс Львів" Наталія Болюх розповіла російському ТБ, що її репресують українські націоналісти

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Наталія Болюх / Facebook / Наталія Болюх

Львів'янка Наталія Болюх, яка володіє титулами "Міс Львів 2018" та "Міс Україна-Всесвіт", стала героїнею пропагандистського ток-шоу на російському телеканалі "Перший канал".

На головному пропагандистському телеканалі в Росії історію "Міс Львова" розповіли під рубрикою, яка називається "Затравлена". А в анонсі тему було представлено як "Українські націоналісти репресують "Міс Львів", "Дівчині на батьківщині влаштували справжню травлю, її звинувачують у тому, що ганьбить Україну, вимагають позбавити громадянства і вислати з країни". 

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Так, у програмі "Насправді" на "Першому каналі" українка Наталія Болюх заявила, що у Львові її переслідують українські націоналісти. Додамо, раніше дівчина потрапляла у скандали через поїздки до Москви, де вона проводила час в компанії російського чиновника Аліка Назаряна, який публічно заявляв, що Крим – це Росія. 

Відтак російські пропагандисти радо показали на телеекранах львів'янку жертвою бандерівців та націоналістів, які знущаються над дівчиною через її регулярні поїздки в Росію. 

Я прилетіла у Львів, виходжу з аеропорту і мене за руки беруть чоловіки і запитують: "Може, тебе назад у Москву відправити?" Я попросила відчепитися від мене. Але він, кремезний чоловік каже: "Зараз по тебе приїде Хаммер на московських номерах",
– розповіла "Міс Львова 2018".

"Міс Львова" Наталія Балюх дала скандальне інтерв'ю пропагандистському телеканалу: дивіться відео

У програмі дівчина сказала лише декілька слів, заявивши, що вона немає жодного стосунку до політики. Розмова більше тривала між іншими учасниками скандального ток-шоу. Один з них назвав  учасників Революції Гідності "агресивними, тупими людьми, які представляють меншість, визначають майбутнє більшості", з чим Наталія Болюх погодилася. Львівську "міс" на пропагандистському "Першому каналі" також назвали "голубом миру" між Україною і Росією.

Наталія Болюх / Facebook
Наталія Болюх / Facebook

"Міс Львів 2018" Наталія Болюх: що публікує дівчина в інстаграмі і фейсбуці

Наталія Болюх активно веде публічне життя у соціальних мережах. На світлинах в інстаграмі та фейсбуці львів'янка хизується розкішним брендовим одягом, дорогим відпочинком та відверто демонструє своє тіло.

Наталія Болюх / Facebook

Наталія Болюх дала скандальне інтерв'ю російському пропагандистському "Першому каналу": реакція соціальних мереж

Після виходу в ефір ток-шоу Наталії Болюх користувачі у фейсбуці написали чимало гнівних коментарів, з якими погодилися та вподобали й інші підписники. Деякі з повідомлень є дуже агресивними, у яких дівчині з погрозами кажуть не повертатися до Львова.

Присутня нецензурна лексика

Скріншоти коментарів на сторінці Наталії Болюх у фейсбуці 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Новини Львова Україна – Росія Скандал Новини Росії Новини LifeStyle
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