"Міс Україна 2011" Олеся Стефанко похизувалась стрункою фігурою: сексуальні фото

30-річна Олеся Стефанко, яка завоювала титул переможниці конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2011", зачарувала шанувальників своєю тонкою талією та стрункими ніжками. Українська модель опублікувала знімки з пляжу, на яких впевнено позує в купальних костюмах.

Переможниця одного з найпрестижніших конкурсів краси "Міс Україна Всесвіт 2011" досі продовжує свою модельну кар'єру, однак не в Україні. 30-річна Олеся Стефанко переїхала в США, де проживає зі своїм чоловіком. Саме там "Перша віце-міс Всесвіт" наполегливо працює над вдосконаленням свого тіла, яке демонструє на своїй сторінці в Instagram.

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Нові знімки 30-річна Олеся Стефанко опублікувала у своєму профілі напередодні Нового року. "Лінивий день на пляжі", – описала екс-"Міс Україна" фото, на якому вона сексуально лінується на лежаку. У геолокації модель зазначила своє місцеперебування – вона відпочиває в Маямі. На фото Олеся Стефанко постала в чорному купальному костюмі. Крихітний бюстгальтер доповнили трусики з високою посадкою. Завдяки знімкам, які публікує 30-річна українка, можна помітити, що вона перебуває у чудовій формі.

Католицьке Різдво Олеся також відсвяткувала на березі океану. 30-річна модель опублікувала знімок в червоному купальному костюмі, повернувшись до камери задом. На її голові була червоно-чорна шапка Санта-Клауса. "Щасливого Різдва", – побажала шанувальникам "Міс Україна 2011".