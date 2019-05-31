"Міс Україна 2018" Леоніла Гузь знялася у фільмі "Віддана"

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Леоніла Гузь знялася у фільмі "Віддана"
Леоніла Гузь знялася у фільмі "Віддана" / Instagram / @leonila.guz

20-річна українська модель і переможниця конкурсу "Міс Україна 2018" взяла участь у зйомках вітчизняного проекту. Леоніла Гузь знялася в епізодичній ролі у майбутній кінострічці "Віддана".

Раніше повідомлялося про те, що епізодичну роль в українській картині зіграє прима-балерина Катерина Кухар. А вже за кілька тижнів на офіційній сторінці фільму "Віддана" у Facebook повідомили, що у стрічці можна буде побачити переможницю конкурсу "Міс Україна 2018" Леонілу Гузь.

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Дівчина також поділилася світлиною на своїй сторінці в Instagram. "Я просто повинна жити в той час", – прокоментувала фото 20-річна модель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss Ukraine 2018 (@leonila.guz)

 

Також на сторінці фільму зазначили, що на знімальному майданчику додали ще більше вроди переможниця конкурсу "Міс Україна International-2018" Богдана Тарасюк і фіналістка "Міс Україна 2018" Карина Олих. Знамениті українські красуні знялися у сцені, яка відбувалася на міському ринку і залучила до себе понад 100 акторів.

 

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Теги: Новини України LifeStyle Кіно Новини LifeStyle Конкурс краси
Джерело: LifeStyle 24
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