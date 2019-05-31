"Міс Україна 2018" Леоніла Гузь знялася у фільмі "Віддана"

20-річна українська модель і переможниця конкурсу "Міс Україна 2018" взяла участь у зйомках вітчизняного проекту. Леоніла Гузь знялася в епізодичній ролі у майбутній кінострічці "Віддана".

Раніше повідомлялося про те, що епізодичну роль в українській картині зіграє прима-балерина Катерина Кухар. А вже за кілька тижнів на офіційній сторінці фільму "Віддана" у Facebook повідомили, що у стрічці можна буде побачити переможницю конкурсу "Міс Україна 2018" Леонілу Гузь.

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Дівчина також поділилася світлиною на своїй сторінці в Instagram. "Я просто повинна жити в той час", – прокоментувала фото 20-річна модель.

Також на сторінці фільму зазначили, що на знімальному майданчику додали ще більше вроди переможниця конкурсу "Міс Україна International-2018" Богдана Тарасюк і фіналістка "Міс Україна 2018" Карина Олих. Знамениті українські красуні знялися у сцені, яка відбувалася на міському ринку і залучила до себе понад 100 акторів.