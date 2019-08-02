Міс Україна 2019: дата конкурсу і фото претенденток

Найвідоміший конкурс краси "Міс Україна 2019", який щорічно проводиться у Києві, оголосило нову дату події. Захід відбудеться 12 вересня в Палаці "Україна", а участь у ньому візьмуть 25 конкурсанток.

Про це повідомив Національний комітет конкурсу на своїй сторінці у Facebook.

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Зовсім скоро саме ці дівчата опиняться на сцені Палацу "Україна", на наймасштабнішому шоу країни,

– йдеться у повідомленні.

У фінал конкурсу "Міс Україна 2019" потрапили:

1. Єлизавета Адамська

2. Юлія Висоцька

3. Крістіна Герман

4. Крістіна Гордієнко

5. Інна Гудзь

6. Христина-Діана Запісоцька

7. Яна Іванова

8. Тетяна Калакуцька

9. Марина Кіосе

10. Валерія Кучеренко

11. Марта Марциняк

12. Людмила Мілевська

13. Юлія Мосейко

14. Анастасія Нікітюк

15. Маргарита Паша

16. Олена Руденко

17. Олена Смірнова

18. Марина Сотник

19. Анастасія Стеценко

20. Юлія Ткач

21. Олена-Евеліна Фірут

22. Анастасія Чайка

23. Тетяна Чапля

24. Наталія Червона

25. Діана Шабас



Учасниці "Міс Україна 2019" / Facebook / @Miss Ukraine

Згідно з оновленими умовами конкурсу, до участі у конкурсах Miss World, Miss Earth та Miss International учасницям "Міс Україна" потрібно мати вік від 17 до 25 років, а ріст − від 168 см.

Відомо, що призовий фонд для переможниці 2019 року збільшено і цього року володарка титулу "Міс Україна" отримає 400 тисяч гривень. Дівчата зі званням "Міс Земля" та "Міс Інтернешнл" цього року отримають по 200 тисяч гривень.

У склад журі "Міс Україна 2019" увійшли: Марія Єфросиніна, Андре Тан, Олександра Кучеренко, Володимир Остапчук, Микола Тіщенко, Юлія Айсіна, Юрій Ткач, Ольга Харлан, Богдан Юсипчук та Ірина Горова.