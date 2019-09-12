Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні

12 вересня в Палаці "Україна" відбувся фінал найвідомішого конкурсу краси Міс Україна-2019. Переможницею конкурсу стала учасниця під номером 15 Маргарита Пага . Її обрали з-поміж 24 найвродливіших дівчат з усіх регіонів країни.

Конкурс краси "Міс Україна" щорічно проводиться в Україні з 1991 року. Переможниці відправляються представляти Україну на конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International.

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Основна місія Національного комітету конкурсу "Міс Україна" – гідне подання нашої країни на світовій арені і популяризація України в усьому світі. За роки існування конкурсу українські красуні завоювали не один титул на світових подіумах.

До складу журі конкурсу входили Юлія Айсіна, Ольга Внукова, Ана Варава, Володимир Горянский, Елизавета Чепель, Аліна Байкова, Олег Верняєв, Дмитро Комаров, Андре Тан, Влада Літовченко та Микола Тіщенко.

За результатами конкурсу титул "Міс Україна 2019" перемогу отримала Маргарита Паша , яка виступала під номером 15. Саме ця красуня приміряла коштовну корону переможниці та представить Україну на другому етапі конкурсу краси, що пройде в Китаї.

Маргариті 24 роки, ріст 174 сантиметри. Довгонога красуня у 2018 році я отримала ступінь магістра за спеціальністю "менеджмент" ("менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"), на даний момент є студенткою Київського інституту міжнародних відносин (||| курс магістратури за спеціальністю "міжнародне право").

"Я майстер спорту з художньої гімнастики, спорт - це невід'ємна частина мого життя. Люблю допомагати людям (діткам), по своїй натурі я - філантроп", - заявила Маргарита.

За словами дівчини, виграти конкурс "Міс Україна" - це її заповітна мрія ще з дитинства.