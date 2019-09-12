Міс Україна 2019: фото учасниць конкурсу краси
12 вересня відбудеться фінал конкурсу краси Міс Україна-2019. 24 найвродливіших дівчат з усіх регіонів країни поборяться за головну корону конкурсу.
Національний конкурс "Міс Україна" – проводиться щорічно з 1991 року і має право представлення нашої країни на Міжнародних конкурсах Miss World, Miss Earth, Miss International. Цього року призовий фонд конкурсу – 700 тисяч гривень.
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Цьогоріч суддівське крісло зайняла телеведуча Маша Єфросиніна, дизайнер одягу Андре Тан, переможниця "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко, ведучий Володимир Остапчук, ресторатор Микола Тищенко, дизайнерка Юлія Айсіна, комік Юрій Ткач, фехтувальниця Ольга Харлан, ведучий Богдан Юсипчук та продюсерка Ірина Горова.
В этом году конкурс «Мисс Украина» будет удивлять не только абсолютно новой концепцией шоу, невероятной сценой, удивительными световыми эффектами, но и обновлённым составом жюри. А как ты думаешь, кто войдёт в новый состав судей конкурса «Мисс Украина 2019»? Ответ пиши в комментариях
Допис, поширений Мисс Украина Miss Ukraine (@missukraine_official)
Список і фото учасниць конкурсу краси "Міс Україна 2019:
1. Єлизавета Адамська
Дорогі мої друзі! Ось і добігає до кінця насичений етап підготовки до грандіозного та феєричного шоу @missukraine_official, до якого ми з організаторами, спонсорами доклали максимум зусиль. ⠀ Сьогодні, 12 вересня, о 19 годині - ФІНАЛ. І за ним спостерігатимуть глядачі в залі, телеглядачі нашої країни та з-за кордону. ⠀ Прошу підтримати мене гарною думкою, словом, молитвою, смс-кою))! Вірю у силу молитви, думки, слова!️ Вболівайте, а я не підведу! ️️️️️ ⠀ #missworld #missworld2019 #missinternational #missinternational2019 #missearth #missearth2019 #missukraine #missukraine2019 #missukraineworld #missukraineinternational #missukraineearth #followback #beautypeagants
Допис, поширений Liza Adamska (@liza_skays)
Благодійність стала досить популярною у наш час. І це не погано, якщо відбувається на щирих засадах. ⠀ Благодійність - для мене не пусте слово, це те, чим я стабільно займаюся з дитинства, бо мені прищепили з самого малечку, що допомагати ближньому - це абсолютна норма, вияв поваги навіть до самої себе як до людської істоти. ⠀ Мій проект, «Included» («Включені»), який я реалізувала у рамках конкурсу Міс Україна, то не одноразова акція, а ініціатива з багатостроковою перспективою. ⠀ У його рамках я хотіла звернути увагу спільноти на ті проблеми, з якими зіштовхуються люди з обмеженими можливостями у повсякденному житті. ⠀ На даному етапі розвитку проекту я зосередила свою увагу на допомозі людям з вадами зору, які хоч і втратили можливість бачити строкаті барви світу, досить ясно і чітко побачили недоліки нашого суспільства: нетолерантність, нерозуміння проблем людей з обмеженими можливостями, ба, навіть небажання хоч трішечки їх зрозуміти; відсутність умов для комфортного життя таких людей, що порушує їх докорінні права. ⠀ Ми з дівчатками з кафедри ПМВ НУ «ЛП» розробили гру для незрячих дітей від 10 років «ThinkЕРИ», до якої, щоправда, можуть доєднатися і ті, у кого проблем із зором немає, адже при друкуванні ми використовували звичайний плоский шрифт та спеціальний - Брайлівський одночасно. Правила гри подані також у двох варіантах. ⠀ Утілити ідею у життя виявилося не так просто, як ми це собі спершу уявляли: довелося друкувати картки аж у Луцьку через неможливість зробити це у Львові. ⠀ Для виготовлення коробок для гри ми використовували вторинну сировину, збір якої організувала адміністрація парку «Знесіння». Тим самим, проект має ще й екозахисний характер. 19 серпня у спецбібліотеці ім. Т.Г. Шевченка Львівського УВП УТОС ми провели захід, протягом якого як незрячі, так і зрячі дітки мали змогу протестувати наші напрацювання. Не залишилися байдужими навіть дорослі:) ⠀(продовження у коментарях)
Допис, поширений Liza Adamska (@liza_skays)
2. Юлія Висоцька
Уже 1️⃣2️⃣ сентября в Дворце Украина состоится финальное шоу национального конкурса красоты Мисс Украина 2019. В этот день вся страна узнает имя новой обладательницы драгоценной короны, денежного приза и титула самой красивой девушки страны. А пока мы с девочками и командой комитета конкурса продолжаем подготовку яркого шоу Буду рада видеть всех Вас в зале - билеты на финал в открытой продаже А также буду очень благодарна за поддержку в смс голосовании Если Вы болеете за меня, Отправляйте смс на номер7️⃣5️⃣7️⃣6️⃣с цифрой2️⃣ - Ваш голос очень важен ️ @missukraine_official
Допис, поширений користувачем @ julia_vysotskaya__
3. Крістіна Герман
Спешу поделиться с вами радостной новостью! Я стала финалисткой конкурса «Мисс Украина 2019». Спасибо всем вам за поддержку и веру в меня! Отдельное спасибо комитету @missukraine_official за ваш выбор! На сайте уже началось смс-голосование и я очень нуждаюсь в вашей поддержке! Отправляй смс на номер 7576 с цифрой 3️⃣ Ссылка в шапке профиля Уже 12 сентября я буду рада вас видеть на финале конкурса во Дворце Украина. Билеты уже в продаже
Допис, поширений Kristina German (@kristinagerman_)
4. Крістіна Гордієнко
С завтрашнего дня начинаются самые интересные,долгожданные дни,которые я проведу в подготовительном лагере вместе с финалистками конкурса Дни усиленной подготовки к главному шоу страны ,которое пройдёт 12 сентября во Дворце Украина Впереди нас ждёт упорная работа над собой,активный подготовительный процесс и все самое яркое, и интересное) Поэтому только вперёд @missukraine_official
Допис, поширений KRISTINA GORDIENKO (@kris_tina.gordienko)
5. Інна Гудзь
Так не хочется, чтобы тёплые прогулки заканчивались ️ Продлите лето, пожалуйста ️
Допис, поширений Inna Gudz (@innagudz)
6. Христина-Діана Запісоцька
Вже завтра ! Нас поселяють в заміський будиночок ,ми його називаємо «табір» ️ де кожного дня буде два тренування в спорт залі і сувора дієта+репетиції виходів ,підготовка до фінального шоу ,яке вже зовсім скоро ! Відбудеться ця грандіозна подія в «Палаці Україна» 12 вересня. Квитки можна придбати на сайті karabas.com ️поспішіть , місця розкуповуються з шаленою швидкістю Я вже не можу дочекатись Як вам моє фото?? P.s 99см.???для тих,кому цікава довжина моїх ніг
Допис, поширений ????????????? ?????????? (@kristinazapisotska)
7. Яна Іванова
Стала известна очень приятная для меня новость️ Я вошла в топ 25 девушек ,и тем самым стала финалисткой в главном шоу странны « Мисс Украина 2019» Началось SMS голосование за претенденток , мой номер 7, отправить голос можно по номеру 7576 Голосование платное, стоимость одного смс 5 грн, все собранные средства пойдут на благотворительность Отдельно хочу поблагодарить комитету @missukraine_official за шанс, и веру в меня @alya_tepljak_ @zorianchuk за вашу поддержку
Допис, поширений Yana Ivanova (@yana_ivanovaa)
Допис, поширений Yana Ivanova (@yana_ivanovaa)
8. Тетяна Калакуцька
Банальных истин не существует, правда? Поэтому оставлю здесь следующее: если девушка у бассейна боится намочить волосы, чтобы не испортить прическу, бегите прочь. Если она с хохотом прыгает в воду - прыгайте следом. ))))) P.S. Огромная благодарность за образ невероятно талантливой @dashavisag
Допис, поширений Калакуцкая Татьяна (@kalakutskaya.tata)
Потому что нельзя быть на свете красивой такооооййй..
Допис, поширений Калакуцкая Татьяна (@kalakutskaya.tata)
9. Марина Кіосе
Смотрю в календарь и не могу поверить, что завтра настанет тот заветный день, которому я посвятила последний год своей жизни, приложила максимум усилий, готовилась, совершенствовалась, черпала новую информацию, упорно поддерживала знания иностранного языка, ходила на курсы, занималась по утрам спортом. Несмотря на все праздники, отдыхи, я всегда была в режиме, знала, что мне нужно проснуться и идти чётко по своему расписанию, невзирая ни на что. Я горда тем , что мне хватило сил и упорства дойти до этого момента. Подробнее о том, как конкурс «Мисс Украина» изменил меня, мое внутреннее состояние и мою жизнь я обязательно расскажу и буду об этом писать. @k.shcherbenok @irina.blashkevich
Допис, поширений Марина Киосе (@marinakiose)
Он заявил о себе громко и уверенно. Хотя натура - чувственная и скромная. Кристиан Диор - человек, который в послевоенное время позволил женщинам вернуть веру в красоту и чувствовать себя желанными. «Трудно обмануть чьи-то ожидания, если от тебя ничего не ждут», так он думал, по такому принципу жил. Но гению удалось войти в историю и вернуть Парижу звание мировой модной столицы. Сегодня наши партнеры @diormakeup @diorbeautylovers удивляли любовью и страстью к работе ️ Радовали нас подарками, а их рассказы навсегда остались в памяти #dior #missukraine2019
Допис, поширений Марина Киосе (@marinakiose)
10. Валерія Кучеренко
Прекрасный загородный комплекс @four_seasons_club для релакса, но мы здесь по-другому поводу. Готовим для вас грандиозное шоу @missukraine_official , с яркими и динамичными выходами, наставницей которых является @alyona_tka4enko На протяжении 9 дней мы будем находиться в лагере и уже 12 числа встретимся во Дворце Украина на самом масштабном и красивом шоу страны Я благодарна каждому из вас за поддержку и мотивацию к тому, чтоб двигаться дальше ️ Интересно было бы читать о жизни в лагере? Можете смело задавать вопросы
Допис, поширений Valeria Kucherenko (@leramihailina)
Мысленно на отдыхе, *опой на трене
Допис, поширений Valeria Kucherenko (@leramihailina)
11. Марта Марциняк
До конкурсу «Міс Україна» 9 днів ?, які ми з дівчатками проведемо в комплексі під Києвом ️ Хочеться використати ці дні максимально активно та корисно Наша любімка @alyona_tka4enko we missed U Також нагадую Вам за голосування, підтримайте мене, надіславши смс з циферкою 11 на номер 7576
Допис, поширений Marta/Lviv (@marcinjakmarta)
Допис, поширений Marta/Lviv (@marcinjakmarta)
12. Людмила Мілевська
С завтрашнего дня,начинается очень активная подготовка к финалу «Мисс Украина» Будет много всего интересного. В подготовительном лагере,нас ждут интенсивные тренировки,мастерклассы...Спасибо @missukraine_official за вашу работу ️️️ Держите за меня кулачки
Допис, поширений Людмила Милевская (@liu_sana_)
Допис, поширений Людмила Милевская (@liu_sana_)
13. Юлія Мосейко
•ну що ж, день «X» настав ⠀ ⠀ Дивні відчуття... водночас неймовірне очікування шоу, а з другої сторони зовсім не хочеться щоб ця казка, яку створювали нам весь цей час комітет @missukraine_official закінчувалась. ⠀ А почалося все 1-го квітня, саме тоді я приїхала у офіс комітету на кастинг, і тоді могла лише мріяти про все це ⠀ ⠀ У будь-якому випадку все буде якнайкраще, я в це вірю!!️І кожен фініш-це, по суті, старт!! Тому запасаюсь лише позитивною і хорошою енергією і настроєм та просто насолоджуюсь всім тим, що зі мною відбувається ⠀ ⠀ Я у повній бойовій готовності!!??♀️ Волосся виглядає розкішно завдяки @keuneua Красиву засмагу, перед конкурсом, нам подарували @inessazagar ♀️ А за бездоганний стан і акуратність наших нігтиків, попіклувались бджілки @365studio.kiev ⠀ Wish me a luck #missukraine2019 #preparing #beauty #competition #shooting #keune #missearth #missinternational #missworld
Допис, поширений Julia Moseiko (@juliamoseiko)
•Let’s start Day 1 ⠀ ⠀Поки ми ще їдемо у автобусі, як я і обіцяла буду тримати вас у курсі подій і розказувати, що ж таки відбувається залаштунками?️ ⠀ Сьогодні у нас по плану заселення ⠀ Житимемо ми у чудовому заміському комплексі @four_seasons_club , який розташований посеред соснового лісу, свіже повітря, природа та здається й вся атмосфера налаштовуватиме лише на хороше ⠀ ⠀ Далі, нас будуть надихати та мотивувати на працю дівчата, які зараз для кожної з фіналісток є просто прикладом і еталоном для наслідування, «Miss Ukraine-2018» @leonila.guz «Miss Ukraine Earth -2018» @anastasiia_kryvokhyzha та «Miss Ukraine International-2018» @bogdana_tarasik А на завершення, як вишенька на тортику, будуть слова від нашої головної наставниці, директора конкурсу @kioseviktoriya ⠀ ⠀ Оххх я у такому передчутті!!! ⠀ Як мені все подобається Хочеться все «їсти» великою ложкою, повністю прожити і насолодитись кожною миттю, що буде з нами тут відбуватись!!! Нехай так і буде А найголовніше з собою я взяла - це хороший настрій ⠀ Буду тримати Вас у курсі подій, але дуже хочу від Вас фідбек І нагадую, що все ще продовжується голосування, «1️⃣3️⃣» на номер «7️⃣5️⃣7️⃣6️⃣”️️ #missukraine2019 #missearth #missonternational #missworld #shooting #smile #happy #polaroids #snaps #voting
Допис, поширений Julia Moseiko (@juliamoseiko)
14. Анастасія Нікітюк
Спорт займає вагому частину мого життя. Особливо, в період підготовки до конкурсу @missukraine_official. А допомагають як найякісніше привести себе в ідеальну форму найтурботливіші партнери @df.original , @ambshoes , @workshop_fitness та, звичайно ж, наш тренер, професіонал своєї справи - @andrei_kulchitskiy Дякую вам, до виходу в купальниках готова
Допис, поширений Anastasiia Villani (@anastasiia_nikitiuk_14)
Love me tender Ph: @michaelolatunji
Допис, поширений Anastasiia Villani (@anastasiia_nikitiuk_14)
15. Маргарита Паша
Добрый день !!!)️ Официально заявляю ,на вопросы «у тебя сделанная грудь!?» и т.д,я отвечать ,больше, не намерена ; После конкурса ,я готова опровергнуть эту информацию ,у любого пластического хирурга !!! Кто сомневается в моей честности ,напишите любого пластического хирурга (которому, вы доверяете ),я готова буду посетить каждого ,чтобы закрыть этот вопрос раз и навсегда !!!)
Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)
Чем старше я становился, тем меньше обращал внимание на то, что говорят люди. Я просто смотрел, что они делают (Эндрю Карнеги). Полное отсутствие потребности кому—то что—то доказывать, является хорошим признаком гармонии внутри... Никогда не перестану благодарить людей ,которые верят в меня ,помогают ...учат ,направляют ...
Допис, поширений Margarita Pasha (@margoritapasha)
16. Олена Руденко
Итак, это был долгожданный день съёмок снепов для @missukraine_official, ведь уже совсем скоро, 12 сентября, состоится главный финал Мисс Украина. А помогли нам создать прекрасные образы: Визаж @mua_school_kyiv Прически @keuneua Купальники @dari_co_ Обувь @vittorossi.ua Ланч @mistercatering Вода @voda.ua.official
Допис, поширений Alyona Rudenko (@alyona_rudenko)
17. Олена Смірнова
️ ️ Organisateur & hairstylist ♀️ @rr.hairstylist ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ️Photographer @bainolivier ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ️Makeup artist @_dy_s ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ My inspiration and motivation @remic.dnt ⠀ ᴛᴇʟʟᴇ ǫᴜᴇʟʟᴇ
Допис, поширений ALYONASMIRNOVA ᴛᴇʟʟᴇ ǫᴜᴇʟʟᴇ (@alyona_smirnova_miss)
18. Марина Сотник
Людина, якою вам судилося стати – це тільки та людина, якою ви самі вирішите стати.??? Ральф Голдо Емерсон Фотограф: @vadim_yatsun @missukraine_official Відправляйте смс з цифрою 18 на номер 7576 і підтримайте мене.???
Допис, поширений MARYNA SOTNYK (@maryna_sotnyk)
Я фіналістка Міс Україна!️ @missukraine_official ? Я надзвичайно щаслива брати участь в такому масштабному і прекрасному конкурсі. Дякую за вибір , я намагатимуся стати кращою. Це так чудово коли красиві дівчата не лише гарні зовні, а й розумні і добрі люди, які створюють благодійні проекти і несуть в світ добро. Я дякую усім за підтримку. Я не підведу. УВАГА️️️Голосування обнулилося, відтепер розпочате нове голосування 25 учасниць. Посилання в шапці профілю. Відправляйте смс на номер 7576 з цифрою 18️️️Усі кошти будуть залучені на благодійність.️Дякую за підтримку усім. Для мене це дуже важливо!!!?
Допис, поширений MARYNA SOTNYK (@maryna_sotnyk)
19. Анастасія Стеценко
Вчерашний день ждали все девочки, было проделано много работы, много усилий и стараний, и вот нас уже 25, а впереди нас ждёт еще больше!️ огромное спасибо @missukraine_official и моим @zorianchuk и @alya_tepljak_ за всю вашу помощь и поддержку, сейчас началось новое голосование, и все деньги пойдут на благотворительность, мой номер 19!!️Пожалуйста прошу вашей поддержкии многие спрашивали буду ли я на сцене, да буду!! 12 сентября, билеты уже в продаже))️
Допис, поширений Anastasia Stetsenko (@anastasia_stenko)
Вчера был такой прекрасный вечер️
Допис, поширений Anastasia Stetsenko (@anastasia_stenko)
20. Юлія Ткач
Сочиняй мечты,есть миллионы шансов... @vicoolyasaida ️ for @paulmarciano @guess
Допис, поширений JULIATKACH (@juliyatkach)
В этом году очень мало была на море спасибо тебе @margarita_brazhko ,что вытянула меня на съёмку,ещё и на рассвете Ловите первую фотографию нашей совместной работы @irina.blashkevich @margarita_brazhko А у меня продолжается усердная подготовка к конкурсу «Мисс Украина 2019»,который состоится 1️⃣2️⃣ сентября «Дворец Украина»️ Всех жду! #odessa #missukraine2019 #model #modelukraine
Допис, поширений JULIATKACH (@juliyatkach)
21. Олена-Евеліна Фірут
Як на мене,макіяж Nude найкращий варіант сучасності! Варто лише підкреслити свою природню красу,ніж виділяти те,чого у нас немає і виглядати ,як Для нас учасниць @missukraine_official була проведена дуже цікава лекція від @mua_school_kyiv @khomyakovamua Ось топові поради Nude макіяжу: Легка тональна текстура Yoga face (природний рум’янець ,як після заняття спортом) Ідеальне скульптурування тільки натуральна гама відтінків (коричнева) Максимально натуральні брови Блиск для губ
Допис, поширений Olena - Evelina (@elenafirut)
22. Анастасія Чайка
Я никогда не мечтала стать участницей конкурса красоты. И скажу вам откровенно, что мое участие в этом году это случайность... не случайная случайность и очень счастливая. ?)) @missukraine_official это не просто конкурс красивых девочек, это хорошая школа жизни в которой ты узнаешь себя. Мне очень повезло, я выиграла самый главный приз среди всех возможных... я полюбила и приняла себя ! И это самое приятное состояние души за которое я могу поблагодарить всю нашу команду Очень горжусь тем, что я частичка @missukraine_official ! Это большая честь и удача ️
Допис, поширений Anastasia Sadovskaya Chaika (@sadovskaya0808)
Сегодня мы защищали свои социальные проекты и это было ещё одним испытанием себя на прочность, которое мы прошли достойно Отдельное спасибо оргкомитету @missukraine_official за вашу поддержку и веру в нас ️
Допис, поширений Anastasia Sadovskaya Chaika (@sadovskaya0808)
23. Тетяна Чапля
Нарешті ми заселились в @four_seasons_club Сьогодні був насичений день, до нас в гості завітали Міс Україна 2018 @leonila.guz та Міс International 2018 @bogdana_tarasik та поділились своїм досвідом з конкурсу) Проте це лише початок, адже попереду ще вісім нереально крутих та водночас важких днів. Ніякої шкідливої та калорійної їжі, підйом в 6.00, заняття спортом по два рази на день, майстер класи, чотирьох годинні репетиції - все те, через що прийдеться мені пройти, щоб вже зовсім скоро ви побачили мене на головній сцені країни!)️
Допис, поширений Tania Chaplia (@_taniachaplia_)
А як вам такий образ? Вже менше ніж через два тижні в Палаці Україна відбудеться найкрасивіше шоу країни «Міс Україна 2019» @missukraine_official А поки нагадую, що голосування продовжується, і щоб віддати голос за мене надсилайте число 2️⃣3️⃣ на номер 7️⃣5️⃣7️⃣6️⃣ ️ • • • • #ukrainegirl #ukrainochki #missukraine2019 #beauty
Допис, поширений Tania Chaplia (@_taniachaplia_)
24. Діана Шабас
️«Взламалисторінку» Part 2️ . Нарешті довгоочікуваний пост за дні моєї пропажі! . Два тижні тому мені взламали Інстаграм і все пішло коту під хвіст, так як зараз пік голосування, підготовка до шоу @missukraine_official , благодійнийпроект...і звісно мої 2️⃣4️⃣К - де усі робочі контакти напрацьовані за 5 років часу, і нереально багато іншої важливої збереженої інформації! . І ТАК ЩО Ж СТАЛОСЬ та ДЕ Я ВЛЕТІЛА: Програмою підбору паролів мені взламали сторінку, а потім змінили мейл. Після, мені прийшов мейл підтвердження, що це була Я/НЕ Я,де звісно натиснула силку, щоб захистити свій інстаграм - і ️САМЕ В ЦЕЙ️момент мене реально взламали ( тому що це був не справжній мейл інстаграму, тобто- хакер). . Далі мені змінили НІКНЕЙМ, сторінка була заморожена і не висвітлювалась у пошуку... дойшло до шантажу на гроші для повернення, навіть не в грн а в криптовалюті і тд, але тиждень часу змін не було ніяких... поки я випадково дякуючи @_kovalchuk_ua натрапила на людину, яка знається в цій справі і такі хакери йому по зубах. @raptor_security буквально за два дні, підтримуючи постійний зв’язок, інстаграм було відновлено і я з усіх сил намагаюсь влитись в ритм! Дуже дякую. . Щиросердечно усім раджу змінити паролі на складніші, а не банальні слова, дати народження і тд; поставити подвійну аунтифікацію і не прив’язувати фейсбук до інсти ️! . . . Ну що, скучили за моїми постами ️?
Допис, поширений D I A N A S Η A B A S (@di.blondie)
З Днем Незалежності Україно «Happy Independence Day UA» . P.S: 24.08 -Україна стала вільна і незалежна, а Я разом з нею️ Привітайте мене з ВВДНОВЛЕНЯМ ПРОФІЛЮ і, ясне діло, перемоги над цими ХАКЕРАМИ️️️️️️️️️️️️️️️️️ . Хочете детальну історію про весь цей ТРЕШ️ #Янебайдужий
Допис, поширений D I A N A S Η A B A S (@di.blondie)