Міс Україна 2019: фото та відео яскравого фіналу
12 вересня у Києві відбувся фінал конкурсу "Міс Україна 2019". Переможницею стала Маргарита Паша. Як відбувався 29-й конкурс та що продемонстрували учасниці – пропонуємо переглянути у фото та відео далі в матеріалі.
До фіналу конкурсу потрапило 24 красуні. Журі обрало переможницею Маргариту Пашу.
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У 2019 році склад журі дещо змінився, відтак суддівське крісло зайняла телеведуча Маша Єфросиніна, дизайнер одягу Андре Тан, переможниця "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко, ведучий Володимир Остапчук, ресторатор Микола Тищенко, дизайнерка Юлія Айсіна, комік Юрій Ткач, фехтувальниця Ольга Харлан, ведучий Богдан Юсипчук та продюсерка Ірина Горова.
Фінальне шоу конкурсу розпочалося з червоної доріжки, по якій продефілювали запрошені гості – зірки fashion-індустрії, спорту, політики та шоу-бізнесу. Організатори влаштували надзвичайно яскраву подію осіннього сезону.
Забезпечувати дівчатам позитивний настрій на сцену виходили Оля Полякова, Mozgi, Dan Balan, Kadnay, Tayanna, Michelle Andrade, Alekseev, Артем Пивоваров.
Під відомі композиції красуні виходили на подіум для дефіле. Ведучими конкурсу краси став Володимир Остапчук. Корону передала переможниці "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь.
Як відбувався конкурс – пропонуємо переглянути у яскравих фотографіях та відео.
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