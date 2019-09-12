Міс Україна 2019: фото та відео яскравого фіналу

12 вересня у Києві відбувся фінал конкурсу "Міс Україна 2019". Переможницею стала Маргарита Паша. Як відбувався 29-й конкурс та що продемонстрували учасниці – пропонуємо переглянути у фото та відео далі в матеріалі.