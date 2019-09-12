Міс Україна 2019: фото та відео яскравого фіналу

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Міс Україна 2019 – відео та фото фіналу конкурсу 12 вересня 2019
Міс Україна 2019: фото та відео / https://24tv.ua/resources/photos/news/620_DIR/201902/1105401.jpg?201902110532

12 вересня у Києві відбувся фінал конкурсу "Міс Україна 2019". Переможницею стала Маргарита Паша. Як відбувався 29-й конкурс та що продемонстрували учасниці – пропонуємо переглянути у фото та відео далі в матеріалі.

До фіналу конкурсу потрапило 24 красуні. Журі обрало переможницею Маргариту Пашу. 

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У 2019 році склад журі дещо змінився, відтак суддівське крісло зайняла телеведуча Маша Єфросиніна, дизайнер одягу Андре Тан, переможниця "Міс Україна 2016" Олександра Кучеренко, ведучий Володимир Остапчук, ресторатор Микола Тищенко, дизайнерка Юлія Айсіна, комік Юрій Ткач, фехтувальниця Ольга Харлан, ведучий Богдан Юсипчук та продюсерка Ірина Горова.

Фінальне шоу конкурсу розпочалося з червоної доріжки, по якій продефілювали запрошені гості – зірки fashion-індустрії, спорту, політики та шоу-бізнесу. Організатори влаштували надзвичайно яскраву подію осіннього сезону.

Забезпечувати дівчатам позитивний настрій на сцену виходили Оля Полякова, Mozgi, Dan Balan, Kadnay, Tayanna, Michelle Andrade, Alekseev, Артем Пивоваров. 

Під відомі композиції красуні виходили на подіум для дефіле. Ведучими конкурсу краси став Володимир Остапчук. Корону передала переможниці "Міс Україна 2018" Леоніла Гузь. 

Як відбувався конкурс – пропонуємо переглянути у яскравих фотографіях та відео.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

️️️️️️️️️️️ ШОУ «Мисс Украина» начинается! Сегодня мы станем зрителями масштабного, нереального шоу, представьте на минутку, сколько колоссального труда скрывается за идеальной картинкой! Месяцы тяжёлой работы: моей - над каждым образом участницы конкурса, хореографов - над каждым движением девушек, организаторов, которые отобрали участниц из тысяч красивейших девушек страны. Сегодня во Дворце «Украина» собрались самые красивые, успешные и яркие! Занимаю своё место в жюри, и уверенно могу сказать : корона и титул «Мисс Украина -2019» сегодня достанется достойной! Других у нас просто нет #миссукраина #місукраїна #missukraine #missworld #aysina #конкурскрасоты

Допис, поширений Julia Aysina (@aysina_julia)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Через 20 минут передам корону которую носила год

Допис, поширений Леонила Гузь (@leonila.guz)

Новина доповнюється..

blog_ava
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12 вересня
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Теги: LifeStyle Міс Україна Конкурс краси
Джерело: LifeStyle 24
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