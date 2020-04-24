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"Міс Україна" Леоніла Гузь оголила груди перед камерою: фото 18+

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Леоніла Гузь оголилась перед камерою
Леоніла Гузь оголилась перед камерою / Instagram / @leonila.guz

Знаменита українська красуня Леоніла Гузь, яка перемогла у конкурсі краси "Міс Україна-2018", епатувала у мережі. Дівчина показала фото, на якому постала з оголеними грудьми.

У 2018 році Леоніла Гузь ефектно виступила на конкурсі краси "Міс Світу". І хоч красуня увійшла до 30-ки найкрасивіших дівчат, вона привернула увагу всіх українців. Тепер за блогом запальної моделі стежать понад 78 тисяч людей, тому чи не щодня вона публікує нові фото в інстаграм, які розбурхують мережу. 

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Полюбляє Леоніла Гузь і епатувати з еротичними кадрами. Так, 23 квітня на її сторінці з'явилось чорно-біле фото, на якому вона постала у трусах із завищеною талією, колготах та піджаку, накинутому на плечі. Оголені груди запальна манекенниця прикрила руками, що виглядало дуже спокусливо у кадрі. 

Наразі невідомо, для якого проєкту українська красуня позувала топлес, однак знімок встиг підкорити її підписників. 

Це не вперше Леоніла Гузь демонструє струнке тіло у провокативному образі. Раніше "Міс Україна 2018" поставала у сексуальній спідній білизні, обираючи звабливі пози. Всі знімки Леоніла зробила у Києві. 

 

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України Еротика LifeStyle Новини LifeStyle Конкурс краси
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