"Міс Україна" Леоніла Гузь позувала топлес перед камерою: фото 18+

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2018" Леоніла Гузь розбурхала мережу провокативним знімком. Модель позувала у трусах та без бюстгальтера, що виглядало дуже сексуально.

Всього у 21 рік Леоніла Гузь може похизуватись чималими досягненнями. Дівчина не тільки ефектно виступила на "Міс Світу 2018", але й увійшла до 30-ки найкрасивіших дівчат. Після участі в міжнародному конкурсі краси українка активно веде свій блог у мережі, за яким стежать близько 70 тисяч прихильників. Саме там модель опублікувала еротичне фото, яке вже встигло розбурхати мережу.

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Перед камерою красуня постала у чорних трусах із завищеною талією. Леоніла Гузь прикрасила білизну сіткою-парео, яка додала спокусливості її вигляду. Водночас оголені груди манекенниця прикрила руками.

Смійся, Лео. Тільки не опускай руки,

– з гумором підписала вона фото.

У дописі Леоніла Гузь також зізналась, що кадр зробили на бейстейджі зйомки. Однак де з'являться інші еротичні кадри з українкою, наразі невідомо.

Раніше дівчина вже брала участь у рекламних кампаніях спідньої білизни та купальників. Тому, ймовірно, провокативне фото – частина співпраці Леоніли Гузь з брендом.