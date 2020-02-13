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"Міс Україна" Леоніла Гузь позувала топлес перед камерою: фото 18+

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Леоніла Гузь оголилась перед камерою / Instagram / @leonila.guz

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2018" Леоніла Гузь розбурхала мережу провокативним знімком. Модель позувала у трусах та без бюстгальтера, що виглядало дуже сексуально.

Всього у 21 рік Леоніла Гузь може похизуватись чималими досягненнями. Дівчина не тільки ефектно виступила на "Міс Світу 2018", але й увійшла до 30-ки найкрасивіших дівчат. Після участі в міжнародному конкурсі краси українка активно веде свій блог у мережі, за яким стежать близько 70 тисяч прихильників. Саме там модель опублікувала еротичне фото, яке вже встигло розбурхати мережу. 

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Перед камерою красуня постала у чорних трусах із завищеною талією. Леоніла Гузь прикрасила білизну сіткою-парео, яка додала спокусливості її вигляду. Водночас оголені груди манекенниця прикрила руками.

Смійся, Лео. Тільки не опускай руки,
– з гумором підписала вона фото.  

У дописі Леоніла Гузь також зізналась, що кадр зробили на бейстейджі зйомки. Однак де з'являться інші еротичні кадри з українкою, наразі невідомо. 

Раніше дівчина вже брала участь у рекламних кампаніях спідньої білизни та купальників. Тому, ймовірно, провокативне фото – частина співпраці Леоніли Гузь з брендом. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новини України LifeStyle Еротика Новини LifeStyle Конкурс краси
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