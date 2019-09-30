"Міс Україна" Маргарита Паша потрапила в мовний скандал: деталі

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Мапргарита Паша
Мапргарита Паша / Instagram / @margoritapasha

Переможниця конкурсу краси "Міс Україна-2019" Маргарита Паша оскандалилась через відмову давати інтерв’ю українською мовою. Свою позицію вона пояснила на сторінці в Instagram.

Кілька днів тому Катерина Осадча розмістила у своїх Instagram-Stories відеоролик, на якому повідомила, що через відмову Маргарити спілкуватись з нею українською мовою, їхнє інтерв’ю в програмі "Світське життя" не вийде в ефір.

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Згодом 24-річна дівчина опублікувала на власній сторінці в мережі великий допис з філософськими роздумами, де в кінці зазначила, що хоче викладати свої думки у блозі російською мовою, а кому це не подобається – може від неї відписатись.

У вас немає можливості пережити своє життя ще раз, але якою вона буде – залежить тільки від вас! Я маю право викладати свої думки на мові, якій я хочу (чи закон України не дозволяє мені думати на російській мові?)
– заявила представниця України на "Міс світу-2019", що відбудеться у грудні в Таїланді.


Маргарита Паша / Instagram / @margoritapasha

Скріншоти з її публікацією одразу ж з’явились в мережі: спочатку модель опублікувала перший варіант із скандальною заявою, згодом її відредагувала, прибравши позицію про українську мову, і втретє повернула заяву назад.


Допис Маргарити Паші з редагуваннями / Скріншоти з Instagram

Підписники моделі по-різному відреагували на її позицію: хтось жорстко засудив, а хтось – навпаки підтримав її вибір:

"Справжня-сучасна Королева! Зі своєю позицією і ніхто їй не указ, як жити і як думати. Молодчинка Маргаритка! Відбривали нафіг всіх, хто захоче "повчати"! Нехай повчають своїх "вчать" .А тобі хай допоможе Всевишній!", "Почитала про вас статтю в ФБ, почитала злісні коментарі і хочу послати вам промінчики підтримки: ви розумничка!", "Ви є частинкою суспільства, яке має свою власну історію, культуру, економіку, політику, релігію, мову і т.д. Це наша спадщина, яку маємо поважати, оберігати і розвивати. В правовій державі діють Закони, які є суспільним договором, що враховує інтереси кожного, дотримуючись основних принципів. Основий Закон в Україні є Конституція. Почитайте, будь ласка. Там відкриєте для себе багато цікавого", "Як ви можете бути Міс Україною, якщо цураєтесь рідної мови?! Знати багато мов та розвиватись це лише плюс, але чомусь це не дозволяло попереднім Міс розмовляти польською, угорською чи французькою, бо так легше думати. Якщо ж не знаєте української мови, то що ж ви за "Міс України" така?".

Відповідаючи одному з прихильників, чому виник скандал навколо неї та її позиції щодо української мови, Маргарита Паша відповіла, що сама не розуміє причини. "Я сама не розумію, я володію українською мовою і не відмовляюся розмовляти на державній мові! В мене є багато інтерв’ю на державній мові", – відповіла дівчина.

На офіційній сторінці конкурсу "Міс Україна", на розповідь організаторів, з чого складається підготування моделей до других етапів конкурсу, ведуча Катерина Осадча в коментарях зазначила, що варто було б почати з вивчення української мови.

Маргарита Паша скандал
Катерина Осадча прокоментувала позицію Маргарити Паші / Скріншот з Instagram

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Скандал Міс Україна мовне питання
Джерело: LifeStyle 24
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