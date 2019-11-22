Міс Україна-Всесвіт 2019 зізналась, що в минулому їй паралізувало частину обличчя

69 Читать новость на русском
Анастасія Суббота / Instagram / @awwsaturday

Анастасія Суббота, яка готується до поїздки в США, щоб представити Україну на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт, розповіла про страшну недугу, яка спіткала її три роки тому.

В інтерв’ю для видання "Факти" запорізька зірка зізналась, що її батьки опинились на межі розлученні і через це мама впала в депресію. Дівчина, щоб підтримати матір, поїхала на роботу в Китай, після чого повернулась і разом з нею на заощаджені кошти придбала квартиру під Києвом.

Читайте також: Скандал з візою у США в Міс України-Всесвіт: чим все завершилось

"Це був дуже важкий час, ми спали вдвох на надувному матраці. Я припинила спілкування з батьком, і це тривало два роки. Постійно курсувала між Україною і Китаєм, ні про яке особисте життя і мови не було. Була така божевільна напруга, що зрештою мої нерви не витримали", – поділилась модель.

За її словами, через чималий стрес і навантаження у неї паралізувало частину обличчя.

Три роки тому я прокинулася і зрозуміла, що не закривається праве око, і ця частина обличчя просто не працює. До вечора обличчя опухло, його повністю перекосило. Я ходила в масці та окулярах, щоб люди не бачили цього жаху. Вночі спала тільки на правій стороні, прикриваючи повіку і просто "вминаючи" праву частину обличчя в подушку,
– вразила розповіддю Анастасія Суббота.

Спочатку дівчина думала, що це алергія, тому й одразу не зверталась до лікаря, але згодом пішла до невропатолога, який їй давав дуже невтішні прогнози на видужання – такий параліч міг залишитись назавжди.

 

"Я пролежала там (в лікарні, – LifeStyle 24) три тижні. Мені ставили крапельниці, уколи. Попа була вся синя. Лікарі сказали, що я простудила трійчастий нерв і цей стан міг бути спровокований сильним емоційним перенапруженням. Це називається синдром Белла. Мені робили болючий масаж, постійно ходила з волоським горіхом за щокою і била себе маленьким молоточком з голками, щоб повернути чутливість шкіри. Зрозуміло, що ні про яку роботу мова не йшла", – підсумувала Міс Всесвіт Україна, додавши, що на відновлення обличчя їй пішло два місяці, хоча й зараз та сторона обличчя на зміну погоди їй все ще болить.

Варто знати! Міс Україна-Всесвіт наразі готується до відправлення на міжнародний конкурс. Фінал конкурсу краси Міс Всесвіт відбудеться 8 грудня в Атланті, США.

Водолази евакуювали моряків з танкера поблизу Одеси: драматичні фото і відео
сьогодні
7641
Теги: LifeStyle Конкурс краси Зіркові хвороби
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
сьогодні 17:30 10 товарів зі знижкою, які варто купити в Чорну п'ятницю
Юлія Турелик 288
"Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
сьогодні 14:24 "Ангели Чарлі": нормальних чоловіків не існує
Юлія Ліпенцева 350
Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото
сьогодні 13:10 Яким було перше шоу Victoria's Secret: незвичні фото
Надія Біленко 10998
Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
21 листопада 15:09 Вихідні на Новий рік 2020: скільки будемо відпочивати у січні
Квітослава Туз 20075
Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
21 листопада 11:06 Місячний календар стрижок на листопад 2019: цікаві поради
Квітослава Туз 6049
Новини
Більше новин
Залиште відгук