Міс Україна-Всесвіт 2019 зізналась, що в минулому їй паралізувало частину обличчя

Анастасія Суббота, яка готується до поїздки в США, щоб представити Україну на міжнародному конкурсі Міс Всесвіт, розповіла про страшну недугу, яка спіткала її три роки тому.

В інтерв’ю для видання "Факти" запорізька зірка зізналась, що її батьки опинились на межі розлученні і через це мама впала в депресію. Дівчина, щоб підтримати матір, поїхала на роботу в Китай, після чого повернулась і разом з нею на заощаджені кошти придбала квартиру під Києвом.

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"Це був дуже важкий час, ми спали вдвох на надувному матраці. Я припинила спілкування з батьком, і це тривало два роки. Постійно курсувала між Україною і Китаєм, ні про яке особисте життя і мови не було. Була така божевільна напруга, що зрештою мої нерви не витримали", – поділилась модель.

За її словами, через чималий стрес і навантаження у неї паралізувало частину обличчя.

Три роки тому я прокинулася і зрозуміла, що не закривається праве око, і ця частина обличчя просто не працює. До вечора обличчя опухло, його повністю перекосило. Я ходила в масці та окулярах, щоб люди не бачили цього жаху. Вночі спала тільки на правій стороні, прикриваючи повіку і просто "вминаючи" праву частину обличчя в подушку,

– вразила розповіддю Анастасія Суббота.

Спочатку дівчина думала, що це алергія, тому й одразу не зверталась до лікаря, але згодом пішла до невропатолога, який їй давав дуже невтішні прогнози на видужання – такий параліч міг залишитись назавжди.

"Я пролежала там (в лікарні, – LifeStyle 24) три тижні. Мені ставили крапельниці, уколи. Попа була вся синя. Лікарі сказали, що я простудила трійчастий нерв і цей стан міг бути спровокований сильним емоційним перенапруженням. Це називається синдром Белла. Мені робили болючий масаж, постійно ходила з волоським горіхом за щокою і била себе маленьким молоточком з голками, щоб повернути чутливість шкіри. Зрозуміло, що ні про яку роботу мова не йшла", – підсумувала Міс Всесвіт Україна, додавши, що на відновлення обличчя їй пішло два місяці, хоча й зараз та сторона обличчя на зміну погоди їй все ще болить.

Варто знати! Міс Україна-Всесвіт наразі готується до відправлення на міжнародний конкурс. Фінал конкурсу краси Міс Всесвіт відбудеться 8 грудня в Атланті, США.