Міс Україна-Всесвіт Анастасія Суббота відправляється у США на конкурс: яскраві фото

Українська модель із Запоріжжя Анастасія Суббота після чималих проблем з американською візою все ж зібрала валізи та вже чекає на свій рейс у США в аеропорту "Бориспіль".

Фото з українським стягом та п'ятьма валізами 26-річна дівчина опублікувала у своєму інстаграмі. Для яскравих світлин Суббота обрала стильну чорну вишиту сукню з яскравим квітковим орнаментом, шкіряне взуття на підборах та стрічку "Міс Україна-Всесвіт 2019".

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Дуже дякую всім за підтримку!!! Я люблю тебе, Україно!!! Україна – США. Атланта, скоро побачимось!

– йдеться в дописі української красуні.

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Шанувальники охоче підтримали свою улюбленицю в коментарях і побажали їй повертатись додому лише з перемогою. Додамо, що напередодні зірка представила свою сукню, з якою представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси. Він відбудеться 8 грудня в Атланті, США.

Що відомо про скандал з американською візою Анастасії Субботи?

Переможниця конкурсу Міс Україна-Всесвіт 14 листопада отримала відмову у візі до США через непереконливість документів, наданих дівчиною. Президент конкурсу Міс Україна-Всесвіт Анна Філімонова зазначила, що 26-річна Анастасія виконала всі умови та вчасно подала документи на розгляд посольства, під час співбесіди чудово відповіла на всі питання англійською мовою та пояснила мету поїздки.

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Окрім розмови з представником консульства, модель додала запрошення на Міс Всесвіт-2019, довідку від банку з випискою про рух грошових коштів на її рахунку та всі інші необхідні документи. Але у консульстві США, за думкою Філімонової, не приділили достатньої уваги документам Субботи. Відтак було направлено звернення до очільника дипустанови, адже у випадку повторної відмови Анастасія Суббота могла б не потрапити на конкурс 8 грудня.

Втім, все завершилось на позитивній ноті. 16 листопада модель Анастасія Суббота повторно пройшла співбесіду в посольстві США і на цей раз все ж отримала візу. Про це повідомили організатори конкурсу Міс Україна-Всесвіт. Ймовірно, на позитивне рішення повпливало звернення Анни Філімонової та розголос про інцидент в українських ЗМІ. Впродовж останніх 10 днів модель активно готувалась до міжнародного конкурсу і сьогодні, 27 листопада, відправилась у США.