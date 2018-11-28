"Міс Україна Всесвіт" представить Україну в розкішній сукні, яка має власну назву: яскраві фото

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"Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан
"Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан / Instagram/ @karinazhosanofficial

23-річна Карина Жосан, яка родом з Одеси, в грудні представлятиме Україну в Таїланді на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт". З нагоди такої визначної події дизайнери створили особливу сукню для одеситки.

Карина отримала перемогу в національному конкурсі "Міс Україна Всесвіт" та готується до наступного етапу. В середу, 28 листопада, одеситка відправилась у Бангкок, де пройде міжнародний конкурс "Міс Всесвіт".

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Карина Жосан полетіла в Таїланд представляти Україну / Instagram / @missukraine_universe

Особливий вихід на сцену, під час якого конкурсантки представляють свої країни, Карина здійснить у неймовірній сукні з мальвами. Над створенням плаття працювало десятеро майстрів. Кожен з них відповідально та з душею підійшов до створення цього вбрання, тому воно отримало особливу назву – "Дерево життя".

На сукні присутні елементи українського орнаменту, які можна побачити на вишитих рушниках чи національних костюмах. Одинадцять кілометрів шовкових ниток було використано для оздоблення наряду. До слова, важить ця розкіш 15 кілограмів.


"Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан / Instagram / @missukraine_universe

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Дизайнери кажуть, що вони обрали такі кольори для сукні не просто так. Червоний символізує любов українців до своєї землі, а білий – чистоту та святість душі кожного українця. Виготовлення сукні зайняло більше, ніж три місяці. А п’ятдесят мальв, якими декорована сукня, майстер робила вручну.


"Міс Україна Всесвіт 2018" Карина Жосан / Instagram / @missukraine_universe

Нагадаємо, конкурс "Міс Україна Всесвіт 2018" відбувся влітку 14 серпня. За корону, яка коштує 80 тисяч доларів, боролось 18 конкурсанток. Першою Віце-Міс стала ще одна конкурсантка зі Львова – Наталія Болюх. Титул другої Віце-Міс завоювала Валерія Рябченко з Сум, титул третьої Віце-Міс дістався Анні Дурицькій з Білої Церкви, а четвертою Віце-Міс стала Катерина Семенченко з Дніпра.

Теги: LifeStyle Новини культури Конкурс краси
Джерело: 24 канал
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