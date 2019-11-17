Міс Всесвіт 2012 показала гарячі кадри з відпочинку: фото Олівії Калпо

621 Читать новость на русском
Модель Олівія Калпо / Instagram /@oliviaculpo

Всесвітньо відома модель з США перебуває на відпочинку на одному з найпопулярніших курортів поблизу Карибського моря. Дівчина демонструє пишний бюст у червоному купальнику. Вона невимушено лежить на піщаному пляжі та насолоджується променями сонця.

27-річна Олівія Калпо досягла визнання інтернт-аудиторії. На її сторінці в інстаграмі понад 4 мільйона підписників. Вона часто тішить фоловерів світлинами з особистого життя. Проте на початку модельної кар'єри її родина вважала кожен наступний конкурс проявом егоїзму та нарцисизму дівчини. 

Читайте також: Сексапільна Демі Роуз приголомшила пікантними фото (18+)

Днями модель та актриса поділилася новими спокусливими фото з пляжів на узбережжі Карибського моря. Вона позує у короткій спідниці та купальному ліфі. 

Поверніть це назад, будь ласка,
– прокоментувала зірка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Olivia Culpo (@oliviaculpo)

Відомо, що на курорті Сен-Бартельмі Олівія опинилася не випадково. Вона приїхала відзначити весілля своєї колеги з модельної індустрії Девон Віндзор. Разом з іншими гостями свята зірка відпочивала та насолоджувалася теплом. 

Це так приємно бачити, коли одна з найкращих подруг знайшла кохання всього свого життя,
– висловила радість за наречену Олівія Калпо. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Olivia Culpo (@oliviaculpo)

Що відомо про особисте життя Олівії Калпо? Протягом двох років Калпо пов'язували близькі стосунки з Ніком Джонасом, актором і співаком гурту "Jonas Brothers", але 2015 роман закінчився. Причинами називали постійні ревнощі дівчини і надмірну зацікавленість обох молодих людей власною кар'єрою. 2018 року Олівія розійшлася з новим коханим Денні Амендолом. Навесні пара не зійшлася в поглядах на відверту фотосесію Калпо, а восени розірвала стосунки через проведення дозвілля футболіста з теледівою Бьянкою Пітерс. Однак уже в середині січня 2019 їх знову помітили разом. Калпо також приписували роман зі співаком Emin. Причиною цього став спільний музичний кліп з красномовною назвою "Amor" і тісне спілкування під час "Міс Всесвіт 2013". Але чутки поспішив розвіяти сам чоловік, який виклав світлину Олівії з її обранцем. Співак повідомив, що Олівія Калпо "закохалася" в нього тільки за сценарієм ролика.

Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
17 листопада
15380
Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
16 листопада 17:08 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 26091
Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото
15 листопада 20:23 Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото
Юлія Михайлова 2123
Кіно на вихідні: п'ятірка цікавих фільмів, які вас не розчарують
15 листопада 20:09 Кіно на вихідні: п'ятірка цікавих фільмів, які вас не розчарують
Юлія Турелик 820
Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
15 листопада 18:07 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 21308
Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря
15 листопада 17:20 Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря
Юлія Девда 959
Новини
Більше новин
Залиште відгук