Міс Всесвіт 2012 показала гарячі кадри з відпочинку: фото Олівії Калпо

Всесвітньо відома модель з США перебуває на відпочинку на одному з найпопулярніших курортів поблизу Карибського моря. Дівчина демонструє пишний бюст у червоному купальнику. Вона невимушено лежить на піщаному пляжі та насолоджується променями сонця.

27-річна Олівія Калпо досягла визнання інтернт-аудиторії. На її сторінці в інстаграмі понад 4 мільйона підписників. Вона часто тішить фоловерів світлинами з особистого життя. Проте на початку модельної кар'єри її родина вважала кожен наступний конкурс проявом егоїзму та нарцисизму дівчини.

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Днями модель та актриса поділилася новими спокусливими фото з пляжів на узбережжі Карибського моря. Вона позує у короткій спідниці та купальному ліфі.

Поверніть це назад, будь ласка,

– прокоментувала зірка.

Відомо, що на курорті Сен-Бартельмі Олівія опинилася не випадково. Вона приїхала відзначити весілля своєї колеги з модельної індустрії Девон Віндзор. Разом з іншими гостями свята зірка відпочивала та насолоджувалася теплом.

Це так приємно бачити, коли одна з найкращих подруг знайшла кохання всього свого життя,

– висловила радість за наречену Олівія Калпо.

Що відомо про особисте життя Олівії Калпо? Протягом двох років Калпо пов'язували близькі стосунки з Ніком Джонасом, актором і співаком гурту "Jonas Brothers", але 2015 роман закінчився. Причинами називали постійні ревнощі дівчини і надмірну зацікавленість обох молодих людей власною кар'єрою. 2018 року Олівія розійшлася з новим коханим Денні Амендолом. Навесні пара не зійшлася в поглядах на відверту фотосесію Калпо, а восени розірвала стосунки через проведення дозвілля футболіста з теледівою Бьянкою Пітерс. Однак уже в середині січня 2019 їх знову помітили разом. Калпо також приписували роман зі співаком Emin. Причиною цього став спільний музичний кліп з красномовною назвою "Amor" і тісне спілкування під час "Міс Всесвіт 2013". Але чутки поспішив розвіяти сам чоловік, який виклав світлину Олівії з її обранцем. Співак повідомив, що Олівія Калпо "закохалася" в нього тільки за сценарієм ролика.