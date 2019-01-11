Міс Всесвіт-2017 Демі-Лі виходить заміж: казкові фото

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Демі-Лі
Демі-Лі / Instagram / @demileighnp

Красуня Південно-Африканської Республіки Демі-Лі Нел-Пітерс, яка здобула корону у конкурсі краси "Міс Всесвіт-2017", виходить заміж за футболіста Тіма Тібоу.

Про це 23-річна дівчина повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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Тім подякував Демі-Лі за те, що кохана сказала йому "так" і зробила його найщасливішим.

Ти перевершив будь-які мої мрії, які коли-небудь були. Я тебе люблю і не можу дочекатися, щоб бути з тобою назавжди,
– заявила у підписі дівчина.

Додамо, що про стосунки пари стало відомо у липні минулого року. Наразі "Міс Всесвіт-2017" бере участь в програмі під назвою Unbreakable з навчання жінок технікам самозахисту, а раніше вона  вивчала ділове адміністрування в Північно-західному університеті ПАР.


Демі-Лі виходить заміж за Тіма Тібоу / Instagram / @demileighnp


Демі-Лі виходить заміж за Тіма Тібоу / Instagram / @demileighnp


Демі-Лі виходить заміж за Тіма Тібоу / Instagram / @demileighnp

Теги: LifeStyle Мода Конкурс краси Зіркові весілля
Джерело: 24 канал
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