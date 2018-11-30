"Міс Всесвіт 2018": американка Сара Роуз Саммерс відзначилась гучним скандалом

555 Читать новость на русском
"Міс Всесвіт 2018": американка Сара Роуз Саммерс
"Міс Всесвіт 2018": американка Сара Роуз Саммерс / Instagram / @sarahrosesummers

Американська модель Сара Роуз Саммерс, яка представляє США на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018", засвітилась у досить резонансному скандалі. Дівчину звинувачують у цькування учасниць з Азії.

До грандіозного фіналу конкурсу "Міс Всесвіт 2018" залишаються лічені дні. Шоу відгримить 17 грудня. Всі конкурсантки вже прибули до Таїланду, де беруть участь у низці благодійних та світських заходів. 

Читайте також: Карина Жосан зачарувала своїм дефіле та ввійшла в 20-тку фіналісток "Міс Всесвіт": відео

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Miss Universe (@missuniverse)

Однак підготовка до фіналу "Міс Всесвіт 2018" вже відзначилась скандалом: у мережі опублікували відео, на якому чути, як американка Сара Роуз Саммерс насміхається з учасниць конкурсу з Азії. Причиною для неполіткоректного зауваження стало те, що красуні погано розмовляють англійською мовою.

Що ви думаєте про "Міс В'єтнам?" Вона прикидається, що так добре знає англійську мову, а коли ви ставите їй питання після бесіди, вона просто посміхається і киває. "Міс Камбоджа" теж не говорить англійською. Ніхто ж не говорить їхніми мовами, 
– з посмішкою та обуренням зауважила Сара Роуз Саммерс.

Такий коментар американки вже встигли засудити чимало користувачів мережі. Сару Роуз Саммерс звинуватили в надмірності та заявили, що англійська для неї є рідною, інші ж наполегливо вивчають її. Окрім цього, хейтери закидали дівчину пиатнням, чи знає вона хоча б одну іноземну мову. 

Зазначимо, що попри такі скандальні заяви дівчина продовжує мило посміхатись перед камерою, позуючи поряд з учасницями з Азії. 

 

Теги: LifeStyle Мода Конкурс краси Скандал
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
14 грудня 19:38 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 17964
Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
14 грудня 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
Марта Вересюк 3467
"Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
13 грудня 21:30 "Секс і нічого особистого": в Україні еротика є
Яніна Ткачук 2871
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
12 грудня 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 24417
Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
12 грудня 11:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 20476
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
12 грудня 09:30 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 1527
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук