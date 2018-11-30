"Міс Всесвіт 2018": американка Сара Роуз Саммерс відзначилась гучним скандалом

Американська модель Сара Роуз Саммерс, яка представляє США на конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018", засвітилась у досить резонансному скандалі. Дівчину звинувачують у цькування учасниць з Азії.

До грандіозного фіналу конкурсу "Міс Всесвіт 2018" залишаються лічені дні. Шоу відгримить 17 грудня. Всі конкурсантки вже прибули до Таїланду, де беруть участь у низці благодійних та світських заходів.

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Однак підготовка до фіналу "Міс Всесвіт 2018" вже відзначилась скандалом: у мережі опублікували відео, на якому чути, як американка Сара Роуз Саммерс насміхається з учасниць конкурсу з Азії. Причиною для неполіткоректного зауваження стало те, що красуні погано розмовляють англійською мовою.

Що ви думаєте про "Міс В'єтнам?" Вона прикидається, що так добре знає англійську мову, а коли ви ставите їй питання після бесіди, вона просто посміхається і киває. "Міс Камбоджа" теж не говорить англійською. Ніхто ж не говорить їхніми мовами,

– з посмішкою та обуренням зауважила Сара Роуз Саммерс.

Такий коментар американки вже встигли засудити чимало користувачів мережі. Сару Роуз Саммерс звинуватили в надмірності та заявили, що англійська для неї є рідною, інші ж наполегливо вивчають її. Окрім цього, хейтери закидали дівчину пиатнням, чи знає вона хоча б одну іноземну мову.

Зазначимо, що попри такі скандальні заяви дівчина продовжує мило посміхатись перед камерою, позуючи поряд з учасницями з Азії.