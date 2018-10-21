"Міс Всесвіт 2018": дівчина-трансегндер вперше стала учасницею конкурсу – фото

Вперше за історію конкурсу краси "Міс Всесвіт" дівчина-трансгендер з Іспанії побореться за перемогу. Фінал шоу у 2018 році пройде 17 грудня у Таїланді, у якому бере участь й 27-річна Анхела Понсе з Севільї.

Анхела перемогла у "Міс Іспанія" влітку 2018 року. Про це пише видання ABC.

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Відомо, що дівчина-трансгендер брала участь у конкурсі краси не вперше: у 2015 році вона також була учасницею "Міс Іспанія", однак перемогу не здобула.

Крім того, у мережі багато користувачів підтримують Понсе і її участь у шоу. Додамо, що сама дівчина допомагає підліткам транссексуальної орієнтації.

Влітку Анхела називала свою перемогу на конкурсі "Міс Іспанія" історичною і додала, що корона переможниці прикрасила її голову в останній день "місяця гордості", який відзначається у червні представниками сексуальних меншин в Іспанії та інших країнах світу.

Нагадаємо, підготовка до фіналу "Міс Всесвіт 2018" вже відзначилась скандалом: у мережі опублікували відео, на якому чути, як американська модель Сара Роуз Саммерс, яка представляє США на конкурсі краси, насміхається з учасниць конкурсу з Азії. Причиною для неполіткоректного зауваження стало те, що красуні погано розмовляють англійською мовою.



Такий коментар американки вже встигли засудити чимало користувачів мережі. Сару Роуз Саммерс звинуватили в надмірності та заявили, що англійська для неї є рідною, інші ж наполегливо вивчають її. Окрім цього, хейтери закидали дівчину питанням, чи знає вона хоча б одну іноземну мову.