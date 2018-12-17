"Міс Всесвіт 2018": хто став переможницею грандіозного конкурсу краси

17 грудня в столиці Таїланду, Бангкоку, відгримів фіналу конкурсу краси "Міс Всесвіт 2018". Переможницею стала Катріона Грей з Філліпін.

24-річна Катріона Грей стала четвертою в історії конкурсу представницею Філіппін, яка здобула перемогу.

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Як йдеться на сайті конкурсу, дівчина займається питаннями боротьби з ВІЛ та СНІДом в організації Love Yourself, також працює в якості волонтера – помічницею вчителя в організації Young Focus.

Віце-міс стала представниця Венесуели Стефані Гутьєррес.

Дивіться відео: обрання переможниці "Міс Всесвіт 2018;

Нагадаємо, 14 серпня відбувся масштабний конкурс краси "Міс Україна Всесвіт 2018". Переможницею стала – Каріна Жосан, яка представила нашу країну на найпрестижнішому світовому конкурсі краси "Міс Всесвіт 2018".

Що таке "Міс Всесвіт"?Це наймасштабніший і найпрестижніший міжнародний конкурс краси. Щорічно в конкурсі бере участь близько ста претенденток з п'яти континентів. Відразу після присудження титулу "Міс Всесвіт" його володарка переїжджає в Нью-Йорк. З цього моменту вона протягом року подорожує по світу, займається благодійністю. Переможниці конкурс зробили чудові кар'єри в дипломатії, бізнесі, видавничій справі, кіно і телебаченні.