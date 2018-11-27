"Міс Всесвіт 2018": в'єтнамська модель шокувала національним вбранням на конкурсі краси

787
"Міс Всесвіт 2018": вбрання представниці В'єтнаму
"Міс Всесвіт 2018": вбрання представниці В'єтнаму / Twitter / @tuoitrenewsvn

Модель із В'єтнаму Х'Ген Ні зуміла приголомшити суддів конкурсу "Міс Всесвіт 2018" та й весь світ незвичним вбранням. Зірка вийшла на головний подіум у вбранні з батонами.

У Таїланді пройшов довгоочікуваний фінал конкурсу краси "МІс Всесвіт 2018". За результатами голосування, перемогу здобула представниця Філіппін Катріона Грей.

Читайте також: Представниця України на конкурсі "Міс Всесвіт 2018" показала зворушливі фото з дитинства

Грандіозне шоу запам'ятається прихильникам яскравими виходами моделей та незвичними вбраннями. Особливо, національний одяг представниці В'єтнаму Х'Ген Ні. На подіум модель вийшла у незвичному вбранні, декорованому батонами з тканини. "Прикраси" сукні виглядали дуже натурально, тому в мережі вже встигли назвати красуню пересувною хлібницею. 


"Міс Всесвіт 2018": вбрання представниці В'єтнаму / Mother Ship

Ймовірно, дизайнери кумедного вбрання хотіли поєднати національні традиції з шоу "ангелів" Victoria's Secret. Однак таке незвичне вбрання не тільки запам'яталось глядачам, але й вибороли місце для Х'Ген Ні у п'ятірці переможниць. 

Зазначимо, що українка Карина Жосан представила на конкурсі розкішну національну сукню. "Модель вийшла на подіум у приголомшливому вбранні з назвою "Дерево життя". 

Що таке "Міс Всесвіт"?
Це наймасштабніший і найпрестижніший міжнародний конкурс краси. Щорічно в конкурсі бере участь близько ста претенденток з п'яти континентів. Відразу після присудження титулу "Міс Всесвіт" його володарка переїжджає в Нью-Йорк. З цього моменту вона протягом року подорожує по світу, займається благодійністю. Переможниці конкурсу зробили чудові кар'єри в дипломатії, бізнесі, видавничій справі, кіно і телебаченні.

Теги: LifeStyle Конкурс краси В'єтнам Курйозні новини Мода
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
сьогодні 17:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
66088
Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
сьогодні 11:00 Міллі Йовович – 43! Топ-4 цитати голлівудської зірки родом з України
Юлія Девда 1611
Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
сьогодні 10:02 Зірковий бебі-бум 2018: Джамала, Єва Лонгорія, Тарабарова та інші знаменитості стали матусями
Анастасія Манюхіна 948
День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
14 грудня 19:38 День святого Миколая: найцікавіші традиції в Україні та світі
Юлія Девда 19502
Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
14 грудня 18:00 Найкращі світові кінопрем'єри-2018, які необхідно подивитися кожному
Юлія Турелик 2914
Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
14 грудня 10:00 Найгучніші розлучення 2018 року: яким зірковим парам не вдалось врятувати шлюб
Марта Вересюк 4465
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук