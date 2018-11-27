"Міс Всесвіт 2018": в'єтнамська модель шокувала національним вбранням на конкурсі краси

Модель із В'єтнаму Х'Ген Ні зуміла приголомшити суддів конкурсу "Міс Всесвіт 2018" та й весь світ незвичним вбранням. Зірка вийшла на головний подіум у вбранні з батонами.

У Таїланді пройшов довгоочікуваний фінал конкурсу краси "МІс Всесвіт 2018". За результатами голосування, перемогу здобула представниця Філіппін Катріона Грей.

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Грандіозне шоу запам'ятається прихильникам яскравими виходами моделей та незвичними вбраннями. Особливо, національний одяг представниці В'єтнаму Х'Ген Ні. На подіум модель вийшла у незвичному вбранні, декорованому батонами з тканини. "Прикраси" сукні виглядали дуже натурально, тому в мережі вже встигли назвати красуню пересувною хлібницею.

Watching Miss Universe 2018 with my boss and all I gotta say is .. wtf Miss Vietnam? pic.twitter.com/mzYwfarUIJ — Julie (@julsphn) 11 грудня 2018 р.

H'Hen Nie of Vietnam poses onstage during the 2018 Miss Universe national-costume presentation in Chonburi province, Thailand, on December 10, 2018.

Lillian Suwanrumpha / AFP pic.twitter.com/rLrslwD56x — Seref Sezgin (@SEREF737) 15 грудня 2018 р.



"Міс Всесвіт 2018": вбрання представниці В'єтнаму / Mother Ship

Ймовірно, дизайнери кумедного вбрання хотіли поєднати національні традиції з шоу "ангелів" Victoria's Secret. Однак таке незвичне вбрання не тільки запам'яталось глядачам, але й вибороли місце для Х'Ген Ні у п'ятірці переможниць.

Зазначимо, що українка Карина Жосан представила на конкурсі розкішну національну сукню. "Модель вийшла на подіум у приголомшливому вбранні з назвою "Дерево життя".

Що таке "Міс Всесвіт"?

Це наймасштабніший і найпрестижніший міжнародний конкурс краси. Щорічно в конкурсі бере участь близько ста претенденток з п'яти континентів. Відразу після присудження титулу "Міс Всесвіт" його володарка переїжджає в Нью-Йорк. З цього моменту вона протягом року подорожує по світу, займається благодійністю. Переможниці конкурсу зробили чудові кар'єри в дипломатії, бізнесі, видавничій справі, кіно і телебаченні.