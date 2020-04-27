Міс Всесвіт Олівія Калпо засвітила груди у купальнику: гаряче фото

Через пандемію коронавірусу навіть найбільшим модницям довелося забути про світські заходи. Так, 27-річна Олівія Калпо вирішила пригадати зйомку для американського спортивного журналу Sports Illustrated. На фото вона постала у відвертому суцільному купальнику в сіточку.

Американська модель продовжує розбурхувати увагу прихильників та доводити беззаперечність свого титулу "Міс Всесвіт 2012". На особистій сторінці в інстаграмі Олівія Калпо не лише публікує пікантні образи в ізоляції, а й пригадує насичене зйомками життя до початку пандемії.

До теми Міс Всесвіт Олівія Калпо засвітила тіло на безлюдному пляжі: пікантні фото

Зірка поділилася фото, яке було зроблене для видання Sports Illustrated. На ньому вона засмагає на узбережжі океану в пікантному чорному купальнику в сіточку, через який просвічується її бездоганне тіло. Екстримально глибокий виріз акцентує увагу на пишному бюсті моделі. Вигідна поза дозволила їй продемонструвати спокусливі лінії фігури та стрункі ноги.

"Міс Всесвіт 2012" на піщаному пляжі постала з розкішним макіяжем та хвилястою укладкою. Її замріяний погляд на бурхливий океан додав чуттєвості кадру, який гідно оцінили фоловери.

Варто зазначити, що навіть вдома Олівія Калпо не відмовляється від спокусливого вбрання. Вона час від часу ділиться своїми образами, у яких оголює груди, підкреслює бюст пікантними вирізами та демонструє стрункіcть в обтислих костюмах.