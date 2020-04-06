Міс Всесвіт Олівія Калпо засвітила тіло на безлюдному пляжі: пікантні фото

27-річна американська модель вражає стрункістю та кожною новою зйомкою доводить титул Міс Всесвіт 2012. Олівія Калпо вирішила поділитися архівними кадрами, на яких позує серед океану в мокрому топі, засвітивши ідеальне тіло.

Знаменита модель – любительниця пікантних образів. Вона часто з'являється публічно у відвертому вбранні, яке лише підкреслює її тендітні форми. Проте в умовах карантину їй, як і більшості голлівудських зірок, доводиться тішитися лише спогадами про світскі заходи та публікувати архівні спокусливі кадри.

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Олівія Калпо вирішила поділитися гарячим фото на сторінках свого інстаграму, яке вона відшукала в особистій галереї. На світлині зірка позує лежачи на узбережжі океану в білих стрінгах та мокрому топі, який акцентує увагу на звабливому бюсті моделі.

Завдяки мінімальній кількості одягу їй вдалося продемонструвати стрункі ноги та підтягнутий живіт. Мокре волосся лише додало її вигляду еротичності, а безлюдний пляж та стрімкі хвилі – емоційності.