Міша Романова розповіла, як Едгар Камінський ледь не вбив її сина

Українська співачка, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Міша Романова раніше наважилися на пластичну операцію, не знаючи, що вагітна. Недбальство лікаря ледь не коштувало життя її синові.

Міша Романова збільшила груди заради коханого, з яким пізніше розлучилася. Катерині Осадчій у програмі "Світське життя" зірка розповіла, що пластику, яка могла вбити її сина, робив ексчоловік Слави із "НеАнгелів" Едгар Камінський.

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На операційний стіл до пластичного хірурга 29-річна Міша лягла, коли була на 16 тижні вагітності. За словами знаменитості, лікар поставився до її становища недбало, адже сама вона не знала, що носить під серцем дитину. На щастя для матері і дитини, операція пройшла успішно.

Обурення було тоді, коли я дізналася, що мені зробили операцію на 16 тижні вагітності. Але зараз я не хочу тримати ніякого зла ні на кого. Всі ми люди, всі робимо помилки. Тільки Бог може все це судити. Я навмисно не говорила його ім'я, тому що у мене не було жодного наміру йому якось нашкодити,

– розповіла артистка.

Нещодавно на своїй сторінці в інстаграмі Едгар розмістив відео, в якому розповів про ризики пластики під час вагітності.

Скажу чесно, коли я це побачила, я зрозуміла, що він дуже сумнівна людина і лікар,

– зазначила Міша.

Міша Романова у програмі "Світське життя": дивитись відео онлайн