Мішель Андраде перетворилася у звабливу білявку у пісні Corazón: відео

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Мішель Андраде
Мішель Андраде / facebook.com/pg/mishvirmish

Співачка Мішель Андраде презентувала lyric-відео на нову пісню Corazón, у якому з'явилася у кардинально іншому образі.

За словами співачки, Сorazón – це світлі спогади про кохання. А для того, щоб подивитися на себе з іншої сторони і прожити історію почуттями іншої людини, запальна брюнетка Мішель Андраде змінила образ і постала в кадрах білявкою.

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Цією піснею я хочу донести кожному, що навіть якщо зараз рани свіжі, настане день, коли все буде Corazón – серце заживе,
– заявила виконавиця.

Мішель Андраде
Мішель Андраде / facebook.com/pg/mishvirmish

Додамо, що lyric-відео було знято у ретро-стилі і стилізоване під плівкову фотографію.

Мішель Андраде – Corazón: дивіться відеокліп

 

Порівняйте образи Мішель Андраде:

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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