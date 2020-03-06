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Мішель Андраде презентувала нову пісню та замилувала світлиною з дитинства

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Мішель Андраде / Instagram / @mishvirmish

Знаменита українська співачка болівійського походження Мішель Андраде продовжує активно працювати над розвитком своєї кар'єри. Виконавиця презентувала нову пісню Proud та показала архівне фото з дитинства.

21-річна виконавиця Мішель Андраде досягнула шаленого успіху в українському шоу-бізнесі. Її хіти лунають у різних куточках країни. Сьогодні, 6 березня, зірка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі фото, де вона позує маленькою. Також на офіційному ютуб-каналі артистка презентувала нову пісню Proud.

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На світлині Мішель зображена в милій сукні темно-синього кольору в білий горошок. На голові в дівчинки дитяча пов'язка. Андраде зачарувала прихильників кадром з дитинства.

У підписі під відео до треку Proud знаменитість зазначила, що вона поділяє своє життя на періоди. В 13 років переїхала з Болівії в Україну і відчувала себе чужою. Не знала мови, розмовляла з акцентом, писала з помилками, багато чого не розуміла, але соромилася про це говорити та заявляти про себе. За словами співачки, зараз настав переломний період.

Я розумію, що змінилася. Хочу по-іншому відчувати свою музику, своє життя, саму себе. Зараз я вчуся приймати свої недоліки, відкриватися світу, експериментую із зовнішністю, шукаю себе, свій стиль і музику. І тільки віра в себе та підтримках рідних людей та команди допомагає мені щодня пишатися собою!
– зізналася Мішель.

Мішель Андраде – Proud: слухайте пісню онлайн

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Музика Мішель Андраде
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