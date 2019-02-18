Мішель Андраде пристрасно станцювала на підборах: грайливе відео

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Мішель Андраде станцювала пристрасні па
Мішель Андраде станцювала пристрасні па / Instagram / @mishvirmish

Співачка Мішель Андраде після участі у шоу "Танці з зірками 2018" продовжує тренування. Свої результати вона показала у пристрасній хореографії.

Мішель Андраде, крім вокальної кар'єри, є активним блогером. Співачка з болівійським корінням полюбляє дивувати своїх прихильників яскравими кадрами з відпочинку та буднів. Полюбляє Мішель хизуватись і стрункими формами. Днями вона опублікувала ролик, який встиг розбурхати мережу.

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Так, на Instagram-сторінці Мішель Андраде з'явився ролик, в якому видно танцювальні навики співачки. Перед камерою вона постала у лосинах, приталеній чорній кофті та взутті на підборах. Мішель розпустила волосся, що додало пікантності її образу.

Для ролика норовлива болівійка обрала запальний танець під ритмічну музику, який приголомшив мережу. 

Нічого, крім драми, – загадково підписала відео Мішель Андраде. 

Наразі невідомо, чи з'являться запальні рухи в новому кліпі артистки чи під час її гастролей. Однак всі користувачі мережі, підписані на блог Мішель Андраде, засипали її компліментами. 

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Теги: Новини України LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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