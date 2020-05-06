Мішель Андраде пристрасно станцювала перед камерою: спекотне відео
Запальна українська співачка Мішель Андраде з легкістю розбурхала мережу. Зірка поділилась роликом із запальним танцем, в якому показала пластичні рухи.
Навіть після завершення "Танців з зірками" Мішель Андраде продовжила займатись танцями. Співачка відвідувала групові заняття у столичність студії, де відпрацьовувала кожне па. І тренування таки дали свій результат: в інстаграм Мішель Андраде опублікувала кількасекундний ролик, який приголомшив її прихильників.
Дивіться також: Насті Каменських – 33: еротичні образи артистки
Артистка звабливо станцювала перед камерою на великих підборах, що виглядало дуже звабливо. Цікаво, що Мішель Андраде обрала не свою пісню, а трек з репертуару своєї кумирки – Ciara.
Та і на паркеті "Танців з зірками" Мішель Андраде показувала не менш спекотні постановки. Мабуть, найпристраснішим номером артистки з Євгеном Котом була бачата, під час якої знаменитість спекотно станцювала під штучним дощем.
Дивіться виступ Мішель Андраде та Євгена Кота: відео