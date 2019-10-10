Мішель Андраде пристрасно станцювала з суддею "Танців з зірками" у новому кліпі: відео

Українська співачка з болівійським корінням Мішель Андраде лише нещодавно зачарувала глядачів своїм номером з Франциском Гомесом, як вже знову постала разом з ним у кліпі на пісню "Не знаю".

Новий спокусливий відеоролик вже з’явився на ютуб-каналі артистки та зібрав чимало захопливих коментарів від своїх прихильників. Головна роль у кліпі дісталась талановитому британському хореографу Франциску Гомесу, а його напарницею стала сама Мішель Андраде.

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Мішель Андраде і Франциско Гомес у кліпі "Не знаю" / Пресслужба

У новому відеокліпі режисерів Максима Шелковнікова і Дениса Маноха Андраде захоплюється Гомесом, а на всіх інших не звертає уваги. Кольори у ролику – червоні, оранжеві, бордові, що символізують пристрасть і палке кохання. Для кліпу "Не знаю" Мішель також змінила імідж – її кучеряве волосся стало дещо коротшим та ідеально рівним.

Ця пісня і мій зовнішній вигляд відображають те, що зараз відбувається в моїй душі. Якщо хочете зазирнути мені в серце, просто послухайте, подивіться, і ви зрозумієте,

– заінтригувала Мішель Андраде.

Мішель Андраде – Не знаю: дивитись відео онлайн

Що цікаво, 22-річна артистка раніше брала участь у проекті "Танці з зірками" 5 сезон, але тоді її наставником і партнером був Євген Кот. Цього ж, шостого сезону до проекту "Танці з зірками" приєднався 34-річний Франциско, але в ролі судді. Додамо, що дебют Мішель та Франциска відбувся на сцені фіналу конкурсу краси "Міс Україна".