Мішель Андраде запалила із зірковим суддею "Танців з зірками 2019": відео

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"Танці з зірками 2019": Мішель Андраде та Франциско Гомес / Пресслужба

Українська співачка болівійського походження Мішель Андраде стала запрошеною зіркою фіналу "Танців з зірками 2019". У прямому ефірі вона виконала свій новий хіт "Не знаю".

На паркет "Танців з зірками 2019" Мішель Андраде вийшла у сексуальному костюмі, який складався із топу та спідниці з асиметричним кроєм. У звабливому образі артистка станцювала із чотирьма танцівниками свого шоу-балету. 

До теми: Хто переможе на "Танцях з зірками 2019": Ваша думка

Кульмінаційним моментом у постановці був вихід на сцену зіркового судді Франсіско Гомеса, який знімався напередодні в її кліпі. На паркеті вони станцювали пристрасний танець, який заполонив серця глядачів. 

Танець Мішель Андраде та Франсіска Гомеса: дивіться відео

Цікаво, що 22-річна артистка раніше брала участь у проекті "Танці з зірками" 5 сезон, тоді її наставником і партнером був Євген Кот. Вже у шостому сезоні до проекту "Танці з зірками" приєднався 34-річний Франциско в ролі судді. Додамо, що дебют Мішель та Франциска відбувся на сцені фіналу конкурсу краси "Міс Україна".

У фіналі "Таців з зірками 2019" також виступили і інші популярніші співаки: MARUV, NK (Настя Каменських), гурт "Время и стекло" та Макс Барських.

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Музика Мішель Андраде
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