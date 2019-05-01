Мішель і Барак Обама випускатимуть власні фільми та серіали спільно з Netlfix: деталі

Колишня перша леді США та її чоловік Барак Обама вирішили зайнятися благодійною кіноіндустрією. Екс-президентське подружжя почало співпрацювати з кінокомпанією Netflix, аби забезпечити мільйонам глядачів корисні історії, розповіді та проекти, які надихали б інших людей на нові звершення.

Не так давно Мішель Обама представила власну книгу "Становлення" (Becoming), яка стала лідером продаж. Екс-перша леді США відвідала кілька міст, у яких презентувала автобіографію, а тепер вона зі своїм чоловіком Бараком повідомили про запуск особливих проектів разом із стримінговим сервісом Netflix.

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Одне з найзнаменитіших президентських подружжів світу взялися за зйомки фільмів та серіалів. Офіційно вони затвердили вже сім проектів, які готуються до швидкого запуску.

Колишній президент США Барак Обама пояснив своє рішення в інтерв'ю New York Times. Він заявив, що знайомство з людьми з різних верств суспільства – це одна з найпростіших радощів у його житті.

Тому Мішель і я дуже раді, що будемо співпрацювати з Netflix. Ми хочемо бути кураторами для талановитих, наснажливих і творчих голосів, які здатні сприяти більшому співчуттю та розумінню між народами, а також допомагати їм ділитися своїми історіями з усім світом,

– заявив Барак Обама.

Чого варто очікувати від проектів Мішель та Барака?

Вони будуть спрямовані на обговорення таких тем, як раси, верстви суспільства, демократія, а також права громадян. Все це буде зображатися у художніх фільмах, документальних стрічках та епізодах серіалів. Однак екс-президентське подружжя мають намір уникати політичних питань, аби не розпалювати напруженості та конфліктів.

Також, що важливо, у проектах Мішель та Барака Обами знайти для себе щось корисне та цікаве зможуть люди різного віку та інтересів.