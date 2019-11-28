Мішель і Барак Обами привітали з Днем подяки: рідкісне фото з дорослими доньками

1599 Читать новость на русском
Сім'я Обамів / Instagram / @michelleobama

Знамените президентське подружжя Обамів не залишилось осторонь популярного американського свята Дня подяки та привітало усіх співвітчизників з традиційною датою. На сімейному фото Мішель та Барак постали з 21-річною Малією та 18-річною Наташею.

Представники демократичної партії у США завжди підтримували святкування, які поділяють чимало американців. Не виключенням став і День подяки, який відзначають з ароматною індичкою на столі, власними сімейними традиціями та великим застіллям в колі родини. У своїй книзі "Становлення" (Becoming) Мішель Обама часто згадувала, що до президентства Барака вони рідко вечеряли разом, оскільки в Обами в цей час був активний розвиток його політичної кар'єри.

Читайте також: Як святкують День подяки в США: історія та традиції

Тому сім'я намагається надолужити минулі роки і використовує кожний момент для спільної зустрічі. Відомо, що старша Малія наразі навчається у Гарвардському університеті, а Наташа – в Чиказькому. Мішель у книзі також додавала, що їй деякий час довелось звикнутись із думкою, що її діти "вилетіли з домашнього гнізда", але вона розуміє, що це лише на краще для їхніх з Бараком доньок. 

Від нашої сім'ї до вашої! Щасливого Дня подяки! 
– йдеться в дописі Мішель Обами в її інстаграмі.

Миловидне фото, схоже, було зроблене ще влітку, адже на ньому Обами постали в літніх образах посеред густої зелені. Мішель і дорослі доньки одягнули стильні сукні, в той час як президент Барак обрав незвичний (на противагу його діловим костюмам) кежуал-образ – сірі штани і сорочку на короткий рукав жовтного відтінку з сірою клітинкою.


Мішель, Наташа, Барак та Малія Обами / Instagram / @michelleobama

Покарання за незаконне збагачення: кому загрожує конфіскація і ув'язнення на 10 років
сьогодні
12583
Теги: LifeStyle Барак Обама Новини США Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як святкують День подяки в США: історія та традиції
сьогодні 13:05 Як святкують День подяки в США: історія та традиції
Олена Кандяк 3471
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
сьогодні 11:14 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 8674
Марія Бурмака: "Не вказуй, що робити, і не диктуй іншим, а просто покажи, як треба"
27 листопада 14:00 Марія Бурмака: "Не вказуй, що робити, і не диктуй іншим, а просто покажи, як треба"
Наталія Лебідь 2497
Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
27 листопада 11:15 Вихідні у грудні 2019: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз 9862
Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
26 листопада 18:21 Знижки на AliExpress у Чорну п’ятницю: 10 речей, які варто купити
Юлія Турелик 7852
Новини
Більше новин
Залиште відгук