Мішель і Барак Обами привітали з Днем подяки: рідкісне фото з дорослими доньками

Знамените президентське подружжя Обамів не залишилось осторонь популярного американського свята Дня подяки та привітало усіх співвітчизників з традиційною датою. На сімейному фото Мішель та Барак постали з 21-річною Малією та 18-річною Наташею.

Представники демократичної партії у США завжди підтримували святкування, які поділяють чимало американців. Не виключенням став і День подяки, який відзначають з ароматною індичкою на столі, власними сімейними традиціями та великим застіллям в колі родини. У своїй книзі "Становлення" (Becoming) Мішель Обама часто згадувала, що до президентства Барака вони рідко вечеряли разом, оскільки в Обами в цей час був активний розвиток його політичної кар'єри.

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Тому сім'я намагається надолужити минулі роки і використовує кожний момент для спільної зустрічі. Відомо, що старша Малія наразі навчається у Гарвардському університеті, а Наташа – в Чиказькому. Мішель у книзі також додавала, що їй деякий час довелось звикнутись із думкою, що її діти "вилетіли з домашнього гнізда", але вона розуміє, що це лише на краще для їхніх з Бараком доньок.

Від нашої сім'ї до вашої! Щасливого Дня подяки!

– йдеться в дописі Мішель Обами в її інстаграмі.

Миловидне фото, схоже, було зроблене ще влітку, адже на ньому Обами постали в літніх образах посеред густої зелені. Мішель і дорослі доньки одягнули стильні сукні, в той час як президент Барак обрав незвичний (на противагу його діловим костюмам) кежуал-образ – сірі штани і сорочку на короткий рукав жовтного відтінку з сірою клітинкою.



Мішель, Наташа, Барак та Малія Обами / Instagram / @michelleobama