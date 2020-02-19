Мішель Обама показала фото зі шкільного випускного: яку сукню обрала перша леді

Кожна публічна поява подружжя 44-го президента США ставала резонансним приводом для обговорення не лише для світової спільноти, а й для представників модної індустрії. Проте навіть з часом виходи Мішель Обами не втрачають свою актуальність. Так, вона показала, у якій сукні відвідала випускний бал у школі.

Мішель Обама ніколи не залишається осторонь глобальних соціальних ініціатив. Вона вирішила долучитися до мейнстріму в мережі #PromChallenge, який спрямований на те, щоб закликати молодь віддати свій голос на президентських виборах, які відбудутьс яв США вже у листопаці цьогоріч.

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Так, на особистій сторінці першої леді Америки з'явився ексклюзивний знімок 37-річної давності. На ньому Мішель Обама постала у розкішній сукні, яку обрала для випускного вечора. Хоч такий вчинок письменниці мав важливий соціальний підтекст, модні експерти не могли залишити без уваги святковий образ Мішель у такий знаковий день.

Під час публічних виходів перша леді відзначилася неабияким смаком та бездоганним діловим стилем. Вона демонструвала бездоганні штанні костюми та розкішні вечірні сукні. Усі аутфіти Мішель завжди були досить стриманими, як і належить її відповідальному статусу. Проте для випускного вечора вона одягла елегантну довгу атласну сукню з квітковим принтом. Головним акцентом вбрання стало досить відверте декольте, яке вона доповнила лаконічним ланцюжком. Довершила look Мішель піджаком у тон до сукні.

Повернемося до мого випускного вечора 1982 року та цієї рожевої атласної сукні в горошок,

– написала перша леді США.

Варто зазначити, що проєкт #PromChallenge, який спрямований на залучення потенційних виборців до голосування, дає змогу школярам отримати чамалу суму для свого випускного балу. Переможець, який розповість про те, як навчальний заклад залучає учнів до голосування, отримає приз у розмірі п'ять тисяч доларів, що становить близько 122 тисяч гривень. Саме ці кошти підлітки зможуть витратити на незабутє прощання з дитинством.