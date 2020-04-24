Мішель Обама показала свою 82-річну матір та попросила усіх дзвонити батькам під час карантину

Дружина 44-го президента США Барака Обами Мішель старається піднімати особливо важливі теми у соціальних мережах. Під новою фотографією з 82-річною матір'ю Маріан Робінсон вона попросила усіх прихильників не забувати про рідних в час карантину.

На інстаграм-сторінці Мішель Обами з'явилось чорно-біле сімейне фото, на якому постала перша леді та її усміхнена мама. Відомо, що під час двох президентських кампаній мама Мішель підтримувала Барака Обаму та заміняла йому його матір. Більше того, жінка жила з президентською сім'єю усі два терміни президентства Обами (20 січня 2009 року – 20 січня 2017).

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Після кількох тижнів фізичної дистанції дуже важливо, щоб ми продовжували регулярно спілкуватися з людьми, про яких піклуємося, – з нашими друзями, сусідами, бабусями і дідусями, і всіма тими, кого ми знаємо і хто проживає цей період сам по собі. Звичайне смс-повідомлення або дзвінок мають величезне значення, адже таким чином ви даєте комусь зрозуміти, що він не самотній в цьому,

– наголосила у своєму дописі жінка.

Мішель Обама додала, що спілкування з її рідними ніколи не перестане псувати їй настрій, а якщо ви не знаєте з чого почати розмову, то не буде зайвим разом сказати, щоб всі перебували у безпеці.

"Для мене просте спілкування з моїми улюбленими людьми, особливо з моєю мамою, ніколи не перестане піднімати мені настрій. Ви можете зробити дзвінки близьким частиною своєї щоденної рутини. Така дрібниця, як планування вашого дзвінка на один і той же час кожного тижня і бесіда про останні рекомендації з безпеки, можуть допомогти всім нам бути здоровими і не самотніми. Ми всі в одній ситуації – і ми переживемо це разом. Якщо ви не знаєте, з чого почати розмову, розкажіть про те, як важливо залишатися в безпеці", – підкреслила Обама.

Відомо, що Маріан Робінсон народилася в 1937 році у місті Чикаго, де одружилась з батьком Мішель Фрейзером Робінсоном. Окрім Мішель, у сім'ї народився ще син Крейг. Батько хворів розсіяним склерозом, через що не дожив до весілля своєї доньки з Бараком Обамою у 1992 році.