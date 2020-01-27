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Мішель Обама стала володаркою Греммі

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Мішель Обама на премії Греммі / Фото: Getty Images

Колишня перша леді США Мішель Обама тепер є не тільки неперевершеною жінкою, автором бестселерів, а й володаркою музичної нагороди Греммі.

На 62-їй церемонії вручення золотих грамофонів одна іх найзнаковіших жінок нашої епохи Мішель Обама отримала нагороду в номінації "Найкращий альбом розмовного жанру" за аудіоверсію своїх мемуарів "Становлення".

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У книзі Мішель запрошує читачів у свій світ. Жінка пише про життєвий шлях: від дитинства в південній частині американського міста Чикаго до того часу, коли вона була господинею у Білому домі. Автор також ділиться з читачами тим, як їй вдавалося поєднувати роботу та материнство, будучи першою леді однієї з найбільших країн світу. Мішель відверто і дотепно описує свої публічні та особисті тріумфи і розчарування. Яскраву історію свого життя вона розповідає своїми словами, так, як пережила.

Ця книга надихає змінювати своє життя та творити власну історію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Греммі
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