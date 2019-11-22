Мішель Обама заспівала в дуеті з Еллен Дедженерес: відео

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Мішель Обама та Еллен Дедженерес / Instagram /@michelleobama

Експерша леді США та американська комедійна ведуча виконали разом пісню. Еллен Дедженерс акомпонувала на фортепіано, після чого до неї долучилася Мішель Обама. Це своєрідна реклама бестселера "Становлення". Проте акторка пожартувала, що їм варто замислитись над записом спільного альбому.

Нещодавно оргкомітет найпрестижнішої музичної премії Греммі номінував Мішель Обаму до категорії "Найкращий розмовний альбом" за аудіоверсію її мемуарів "Становлення". В очікуванні нагородження експерша леді надихнулася на запис спільної пісні зі своєю приятелькою Еллен Дедженерес. Відео такого неординарного дуету знаменитості опублікували на власних сторінках в інстаграмі. 

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Мішель Обама завітала до будинку комедіантки. Жінки вирішили поєднати веселе з корисним: невимушеним записом спільного виконання пісні вони прорекламували доповнення до книжки Мішель Обами "Becoming: a guided journal for discovering your voice". Проте Еллен Дедженерес покепкувала над таким зірковим дуетом, висловивши думки про спільний запис не однієї пісні, а цілого альбому. 

Мета журналу – записати власну історію становлення. Аби вести хроніку власних спогадів, думок, ідей і враженнь... Адже кожна історія має значення,
– зазначила Мішель Обама. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

Цей журнал включає в себе понад 150 надихаючих питань і цитат, які допоможуть читачеві заново відкрити себе, замислитися про власну історію, родину, мрії та майбутнє. Це своєрідний набір підказок, який провокуватиме до роздумів та самовдосконалення. 

Надзвичайно приємно отримувати номінацію від Греммі! Минулий рік був сповнений такою змістовною, хвилюючою поїздкою. Я обожнювала слухати ваші історії і продовжував рухатися разом з вами. Дякую вам за кожну крихту любові та підтримки, якими ви так щедро ділилися,
– прокоментувала Мішель Обама своє номінування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Michelle Obama (@michelleobama)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Соцмережі
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