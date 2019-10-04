Мішель Обама зворушливо привітала Барака з 27 річницею шлюбу: романтичне фото

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Мішель та Барак Обама
Мішель та Барак Обама / Instagram / @michelleobama

Одне з найзнаменитіших подружжів не лише США, але й світу, Барак і Мішель Обама, напередодні, 3 жовтня, відсвяткувало 27-річницю з дня одруження. З нагоди важливої дати у їхній сім'ї колишня перша леді США романтично привітала чоловіка з ювілеєм.

З того часу, як Барак Обама залишив пост президента США, а його дружина Мішель не є першою леді пройшло майже три роки. Проте вони досі залишаються еталоном щасливого та успішного подружжя для мільйонів шанувальників з усього світу.

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Напередодні, 3 жовтня, 55-річна Мішель Обама вкотре довела, що прихильники не дарма захоплюються їхньою парою, опублікувавши романтичне фото з чоловіком. На своїй сторінці в інстаграмі успішна американка опублікувала фото з чоловіком з нагоди 27 річниці шлюбу. На фото вони стоять на балконі свого будинку, весело усміхаючись.

27 років тому цей хлопець пообіцяв мені повне пригод життя. Я б сказала, що він виконав це. Відкриваємо наступну главу – про те, як жити в спорожнілому гнізді і все ще відчувати ту магію, яка звела нас. Щасливої ​​річниці, Барак,
– зворушливо написала Мішель Обама.

58-річний Барак Обама також привітав дружину зі святом. І зробив він це на своїй сторінці в інстаграмі. "Як сказали у The Beatles, стає все краще і краще. Спасибі, малюк, за 27 дивовижних років", – написав під знімком з дружиною 44-президент США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years!

Допис, поширений Barack Obama (@barackobama)

 

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Теги: LifeStyle Барак Обама
Джерело: LifeStyle 24
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