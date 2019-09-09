Мішель Вільямс – 39: фільми з іменинницею, які варто переглянути

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Мішель Вільямс – 39: найкращі фільми з акторкою
Мішель Вільямс – 39: найкращі фільми з акторкою / www.cbsnews.com

Голлівудська акторка Мішель Вільямс 9 вересня святкує своє 39-річчя. Знаменитість, яка покинула школу задля кар'єри, досягла чималих успіхів в шоу-бізнесі, якими може сміливо хизуватись.

Мішель Вільямс – одна з провідних голлівудських акторок. Зірка у 39 років може похизуватись чималою фільмографією та нагородами, зокрема, "Золотим глобусом". 

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Свою акторську кар'єру Мішель почала у підлітковому віці. Зірка навіть відмовилась від навчання у школі задля зйомок у популярному серіалі "Затока Доусона". Тоді Мішель Вільямс було всього 15 років. Після участі в серіалі акторку почали запрошувати в десятки фільмів. 

До дня народження Мішель Вільямс журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 6 найпопулярніших фільмів, які не тільки принесли славу зірці, але й в яких вона показала свій талант. 

"Горбата гора", 2005

В оскароносному фільмі Мішель Вільямс зіграла роль дружини головного героя Еніса Дел Мара – Альму. За сюжетом акторка грає тендітну дівчину, яка стає мамою двох дітей. І хоч героїня Мішель була другорядною, однак її талант відзначили найвибагливіші критики. 

Дивіться трейлер фільму "Горбата гора" (відео):

"7 днів і ночей з Мерилін", 2012

Мішель Вільямс зіграла головну роль у фільмі "7 днів і ночей з Мерилін", перевтілившись у легендарну Мерилін Монро. За участь у кінострічці акторка отримала нагороду "Золотий глобус". 

Дивіться трейлер до фільму "7 днів і ночей з Мерилін" (відео):

"Манчестер біля моря", 2016

Знаковою роллю у кар'єрі Мішель Вільямс була участь у фільмі "Манчестер біля моря". Кінострічка, в якій зірка зіграла колишню дружину головного героя Ренді Чендлера, була номінована на кілька премій, зокрема, "Оскар". 

Фільм "Манчестер біля моря" – дивіться відео трейлеру:

"Острів проклятих", 2010

Мішель зіграла й померлу дружину пацієнта психіатричної лікарні Ендрю Леддіса. Акторка постала у фільмі разом із талановитим Леонардо Ді Капріо. 

Фільм "Острів проклятих" – дивіться відео трейлеру:

"Блакитний Валентин", 2010

Разом з Райаном Гослінгом акторка зіграла головну роль у романтичному фільмі "Блакитний Валентин". За участь у цій кінострічки Мішель Вільямс отримала нагороду "Золотий глобус" в номінації "Найкраща акторка". 

Фільм "Блакитний Валентин" – дивитись відео трейлеру:

"Веном", 2018

Відомий журналіст, який прагне викрити брехню однієї з корпорацій, випадково заразився симбіотом. Бажаючи показати світу випробування над людьми, він стає піддослідним, оскільки поступово перетворюється на безжального і небезпечного Венома. Мішель Вільямс зіграла у фільмі колишню дружину головного героя, яка намагається вилікувати його. 

Фільм "Веном" – дивитись відео трейлеру:

 

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Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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