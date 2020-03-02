"Мишоловка для кота": цікаві факти про перший детективний серіал від "Кварталу 95"

У понеділок, 2 березня, на телеекрани виходить новий серіал від "Кварталу 95" із назвою "Мишоловка для кота". Проєкт вже привернув чималу увагу кіноманів, адже його автори вміло поєднали різні сюжетні лінії в детективній історії. Чому варто переглянути серіал – читайте у новині.

Відомо, що "Мишоловка для кота" складатиметься всього з 12 серій. Зйомки проходили у Києві влітку 2019 року за участю акторів Дмитра Суржикова, Тетяни Коновалової, Костянтина Темляка, Сергія Сипливого, Андрія Романія, Євгена Ковирзанова, Дарії Петрожицької та Дарини Рибак. Та вже 2 лютого глядачі зможуть переглянути перший епізод детективного серіалу.

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За сюжетом, студент, журналіст і вчителька втягнуті у жорстоку гру. Всі вони в один день отримали мільйон доларів на свій рахунок. Однак виявляється, що ці гроші – не подарунок долі, а герої є ставками в чиїйсь азартній грі, на кону в якій – їхні життя. Довідавшись, у чому справа, "мишки" починають свою гру з "котами", намагаючись випередити самих гравців.

Перед прем'єрою серіалу представники "Кварталу 95" назвали причини, чому варто переглянути "Мишоловку для кота". Які саме аргументи дібрали автори проєкту – читайте у новині.

Цікаві факти про серіал "Мишоловка для кота"

Спершу автори серіалу хотіли назвати його "Сніг на голову". Однак потім вибір впав на "Мишоловка для кота".

Це перший детективний серіал від "Кварталу 95". Окрім цього, "Мишоловка для кота" стала дебютом режисера Михайла Савіна. Раніше він працював над сценарієм комедійних проєктів "Свати" і "Любов у великому місті". За час зйомок серіалу режисер схуд на 12 кілограмів.

Я цього не планував, просто для мене кілька місяців були як один великий знімальний день. У цей період у мене не було ні сім'ї, ні друзів, і весь час займала робота,

– розповів він.



Михайло Савін – режисер серіалу "Мишоловка для кота" / Пресслужба

Зйомки серіалу зайняли 51 знімальну зміну, а найдовший робочий день тривав 18 годин.

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Режисер Михайло Савін зізнався, що до створення 12-серійної кінострічки запрошували Дмитра Суржикова. Спершу актор мав грати олігарха, а не журналіста. Водночас на ролі трьох багатіїв розглядати 7 популярних кінозірок, зокрема, Михайла Кукуюка. Однак після кастингів цих героїв зіграли Сергій Сипливий, Андрій Романій і Євген Ковирзанов.



Сергій Сипливий, Андрій Романій і Євген Ковирзанов / Пресслужба

Зйомки серіалу "Мишоловка для кота" проходили одночасно з іншим популярним проєктом "95 Кварталу" – серіалом "Папік". Тому акторці Дарії Петрожицькій довелось бувати на двох знімальних майданчиках. Зірка не приховує, що іноді на сон залишались лічені години.



Дарія Петрожицька / Пресслужба

Одні з найдраматичніших сцен серіалу знімали на території аеропорту імені Сікорського (Жуляни). Для знімальної групи перекрили стійку для реєстрації, але на деяких кадрах глядачі зможуть побачити справжніх туристів.

Водночас студентське місто знімали на території Податкової академії України, що розташована в Ірпені. А от мальовнича церква, яку купує один з олігархів, розташована в селищі Буча. На час зйомок в ній ще не проводили богослужінь.



Кадри зі знімального майданчика "Мишоловки для кота" / Пресслужба ​

За сюжетом, у будинку журналіста є собака. Однак в реальному житті Дмитро Суржиков боїться цих тварин, тому у кадрі він поставав без домашнього улюбленця героя.



Актор Дмитро Суржиков / Пресслужба ​

Під час зйомок були і містичні форс-мажори. Зокрема, в аеропорту при переїздах загубився брелок, який за сценарієм належить одній з героїнь. Через це зйомки довелося призупинити.

Чесно кажучи, це була катастрофа. Ми підняли на вуха всі сувенірні лавки в окрузі. Уже навіть замислювалися самим виточити його з дерева або відлити з гіпсу. Але вже через пару годин знайшли ідентичний брелок в сувенірній крамниці на Андріївському узвозі,

– розповів режисер Михайло Савін.

Окрім цього, на зйомках емоційного епізоду ледь не завадила погода. Під час репетиції сімейної сварки головних героїв пішов сильний дощ з громом, тому режисер одразу ж почав знімати ці кадри.

Не обійдеться у серіалі "Мишоловка для кота" і без музики. У кінострічки прозвучать хіти у виконанні Марії Чайковської і групи "Беz обмежень".



Гурт "Беz обмежень" / Пресслужба