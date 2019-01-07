Місіс Сміт обирає чорний: Анджеліна Джолі провела закриту прем'єру фільму "Рома"

Напередодні довгоочікуваної премії "Золотий глобус" знаменита голлівудська акторка Анджеліна Джолі відвідала прем'єру кінострічки "Рома" разом з режисером картини Альфонсо Куароном.

На вихідних напередодні "Золотого глобуса" Анджеліна Джолі і Альфонсо Куарон виконали ролі хостес у бунгало в Західному Голлівуді, штат Каліфорнія. 57-річний кінорежисер організував закритий захід, приурочений прем’єрі фільму "Рома".

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Перед тим, як гості відвідали захід, їх попросили підписати особливу угоду, в якій вони заприсяглися не робити фотографій, не розголошувати інформацію і не запрошувати з собою друзів. В рамках заходу гостям було представлено фільм, який розповідає про життя мексиканської сім'ї, що жила в 1970-х роках.

Головною жінкою вечора стала Анджеліна Джолі. Вона зустрічала гостей при вході і розповіла програму вечора. Для такої відповідальної місії голлівудська акторка обрала напівпрозору чорну сорочку і класичні штани в тон. Вона виглядала доволі стримано, однак вишукано і стильно. Із заходу, який Анджеліна Джолі взялася провести разом із кінорежисером стрічки "Рома" з'явилося лише декілька знімків, на яких вона постала біля стійки з постером фільму.



Анджеліна Джолі та Альфонсо Куарон / Instagram / @angelinajolie_ph Анджеліна Джолі та Альфонсо Куарон / Instagram / @angelinajolie_ph