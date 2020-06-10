Великобританія у неділю, 7 червня, ввела нові карантинні правила. Зокрема, всі люди, які приїжджають з іншої держави, мають пройти 14-денний термін самоізоляції. Однак за годину до введення цього правила літак Тома Круза приземлився на летовищі, тому актор вже почав роботу над новою "Місією нездійсненною".

За даними таблоїду The Sun, Том Круз став першим актором Голлівуду, який вирушив на зйомки після послаблення карантину. Щоб встигнути до введення нових правил, він на приватному літаку здійснив 11-годинну мандрівку з Флориди. Неймовірно, але його літак приземлився за годину до набуття чинності урядової постанови, тому Том Круз вже приступив до зйомок, уникнувши 14-денної самоізоляції.

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На час роботи він орендував розкішні апартаменти в центрі Лондона. Сам знімальний майданчик розташований на покинутій базі ВПС в Оксфордширі, куди Том Круз добиратиметься на гелікоптері.

"Він прилетів в неділю ввечері неспроста. Режисери не хотіли, щоб виконавець головної ролі просидів 14 днів у готелі. У них і так вже було стільки затримок на зйомках, що всі дуже хочуть відновити процес якомога швидше. Тому Том і наважився прослизнути повз правил карантину", – розповів інсайдер.

Та це не вперше Том Круз порушує правила карантину заради зйомок "Місії нездійсненної 7". Наприкінці березня, коли новини про коронавірус охопили весь світ, актор продовжував ходити на зйомки, що зафіксували папараці.



Том Круз покидає знімальний майданчик / Фото The Daily Mail

Що відомо про зйомки "Місії нездійсненної 7"

У перші місяці 2020 року автори 7 частини франшизи "Місія нездійсненна" розпочали активний процес зі створення стрічки. Зйомки відбувались у кількох країнах, зокрема, Італії та Великій Британії. Однак коронавірус повпливав на графік, а автори проєкту змушені були поставити його на паузу, евакуювавши з Венеції всіх працівників.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що Том Круз навіть готовий був побудувати для знімальної групи ціле село в Оксфордширі. Для кожного він придбав окремий трейлер, щоб дотриматись санітарних норм.

Наразі всіх деталей фільму "Місія нездійсненна 7" не розголошуються. Відомо тільки, що вихід стрічки запланований на 2021 рік.