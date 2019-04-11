Міські пейзажі, в які неможливо не закохатись: круті фото з дрону

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Столиця Угорщини Будапешт
Столиця Угорщини Будапешт / Instagram // hello_rooftops

Що міста нам дають, що забирають, наскільки є прихильними до людини, та й загалом процес урбанізації можна розглядати по-різному. Зокрема, критикувати, та не можна ігнорувати той факт, що під її впливом міста вражаюче змінились.

Instagram-акаунт Hello_rooftops збирає світлини урбаністичних пейзажів переважно з дрону. Це захопливо – спостерігати, наскільки величними можуть бути речі, зведені людиною – грандіозна Саграда Фамілія геніального Гауді, нічна Ейфелева вежа, що визирає з-за будівель, втомлений Колізей чи заквітчане Ластівчине гніздо в українському Криму. 

Читайте також: Як урбанізація змінила обличчя міст і свідомість людей

Пропонуємо вам на кілька хвилин зануритись у віртуальну подорож найпрекраснішими містами. 

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle Подорожі
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