"Мисливці за привидами 2020": в мережі з'явився перший український трейлер – відео

Популярний пригодницький фільм "Мисливці за привидами" таки отримав продовження, нехай аж через 30 років. Прем'єра третьої частини культового фільму жахів запланована на 8 липня 2020 року.

Зйомками третьої частини "Мисливців за привидами" займається студія Sony Pictures Releasing. Так, представники компанії, які є творцями фільму, представили перший трейлер на власному ютуб-каналі, а українські організації оперативно ж попрацювали над тим, щоб дубляж відеоролика одразу з'явився в мережі.

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За сюжетом, мати, яка сама виховує дітей, переїжджає разом з ними в занедбаний будинок на старій фермі. Він дістався їй у спадок від батька, про якого вона нічого не знає. Діти, які хочуть більше дізнатися про свого дідуся, вирішують зайнятися пошуками будь-якої інформації. Вона знаходять у сараї знаменитий автомобіль Ecto-1. За легендою, він належить мисливцям за привидами. Нове покоління вирішує з'ясувати, що насправді приховує у собі таємничий спадок і дізнатися, як їм уникнути плачевних наслідків, що можуть виникнути через активність паранормальних сил.

Головні ролі у фільмі виконали Пол Радд, Керрі Кун, Маккенна Грейс, Енні Поттс і Фінн Вулфард. Світова прем'єра запланована на 8 липня 2020 року, однак вихід в український прокат очікується 10 липня 2020 року.

"Мисливці за привидами 3": трейлер українською дивитися онлайн