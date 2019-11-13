Miss International 2019: яка красуня отримала престижну корону

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Переможниця Miss International 2019 - хто отримав корону - фото
Miss International 2019: п'ятірка переможниць конкурсу краси / Instagram / @missinternationalofficial

У вівторок, 12 листопада, у Токіо відгриміла одна з найочікуваніших подій – фінал конкурсу Miss International 2019. В результаті голосування експертів, перемогу здобула представниця Таїланду Бінт Сайрісорн.

У 2019 році в конкурсі краси Miss International взяли участь 83 держави, серед яких – Україна. Однак запальна одеситка Марина Кіосе не змогла вибороти перемогу. Престижну корону отримала 25-річна Міс Таїланд 2019 Бінт Сайрісорн. 

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На церемонії нагородження була присутня минулорічна переможниця конкурсу краси – венесуелка Марієм Веласко. Саме вона передала Бінт Сайрісорн корону та побажала їй з гордістю нести почесний титул Miss International.

Що таке Miss International?Один з найпрестижніших і відомих конкурсів краси, який проводиться щорічно в Японії. Вперше шоу Miss International провели у 1960 році. Переможницю обирають не тільки за зовнішністю. Красуня із отриманням титулу стає "Послом миру і краси".

Про красуню відомо небагато. Освітою Бінт Сайрісорн здобувала у Таїланді і є дипломованим фармацевтом. Окрім цього, красуня працює моделлю, публікуючи в мережі стильні та водночас скромні знімки. 

Друге місце у конкурсі краси посіла представниця Мексики Андреа Тоскано, третє – Евелін Наматову Каронде з Уганди, а четверте – колумбійка Алехандра Венгоечея. Україну у 2019 році представляла одеситка Марина Кіосе. Дівчина привезла у Токіо ефектні сукні для виходу на подіум, однак підкорити експертне журі їй не вдалось. Марина не потрапила до 15-ки фіналісток. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Конкурс краси
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