Мистецький дует з Франції створює надзвичайно складні вироби з паперу: яскраві фото

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Проект Zim&Zou
Проект Zim&Zou / demilked.com

Митці Люсі Томас і Тібо Циммерманн з Франції, які взяли собі псевдонім Zim&Zou, не прихильники комп'ютерного дизайну. Тож славнозвісний Photoshop не має жодного стосунку до їхніх робіт, які є настільки складними, що здається, ніби вони несправжні.

Вони створюють цілі міні-світи, використовуючи папір, дерево і нитки. І за допомогою такого скромного набору матеріалів митці можуть зробити справді дивовижні речі, пише deMilked.

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Дует працював з багатьма відомими компаніями, такими як Hermеs, IBM і Microsoft.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zim&Zou (@zimandzou)

А для свого останнього проекту під назвою "Поділяючи світи" об'єдналися з Музеєм Нобелівської премії у Швеції. З паперу вони відтворили сцени книги Сігрід Унсет "Крістін, дочка Лавранса" та твору Габріеля Гарсіа Маркеса "Сто років самотності".

Робота за мотивами трилогії "Крістін, дочка Лавранса" відносить нас у Норвегію 14-го століття. Подія відбувається навколо собору Тронхейма, який є ключовим місцем у цій історії.

Проект Zim&Zou за мотивами книги Сігрід Унсет "Крістін, дочка Лавранса"


Роботу можна побачити у Музеї Нобелівської премії у Швеції // deMilked

Концепцію роботи за мотивами "Ста років самотності" "Концепція твору" побудували навколо будинку, до якого приводять сюжетні ниточки роману – місця, де жили всі покоління родини Буендіа.

Будинок родини Буендіа за версією Zim&Zou


Будинок родини Буендіа наче сховали від світу // deMilked

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Мистецький дует на своїй сторінці в Instagram викладає й інші вироби з паперу, які вражають своєю продуманістю та деталізацією. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zim&Zou (@zimandzou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zim&Zou (@zimandzou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zim&Zou (@zimandzou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zim&Zou (@zimandzou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zim&Zou (@zimandzou)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zim&Zou (@zimandzou)

 

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Теги: LifeStyle Новини культури Новини LifeStyle
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