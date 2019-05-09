Мистецький дует з Франції створює надзвичайно складні вироби з паперу: яскраві фото
Митці Люсі Томас і Тібо Циммерманн з Франції, які взяли собі псевдонім Zim&Zou, не прихильники комп'ютерного дизайну. Тож славнозвісний Photoshop не має жодного стосунку до їхніх робіт, які є настільки складними, що здається, ніби вони несправжні.
Вони створюють цілі міні-світи, використовуючи папір, дерево і нитки. І за допомогою такого скромного набору матеріалів митці можуть зробити справді дивовижні речі, пише deMilked.
Читайте також: Культовий роман Маркеса "Сто років самотності" екранізують вперше за 50 років
Дует працював з багатьма відомими компаніями, такими як Hermеs, IBM і Microsoft.
А для свого останнього проекту під назвою "Поділяючи світи" об'єдналися з Музеєм Нобелівської премії у Швеції. З паперу вони відтворили сцени книги Сігрід Унсет "Крістін, дочка Лавранса" та твору Габріеля Гарсіа Маркеса "Сто років самотності".
Робота за мотивами трилогії "Крістін, дочка Лавранса" відносить нас у Норвегію 14-го століття. Подія відбувається навколо собору Тронхейма, який є ключовим місцем у цій історії.
Проект Zim&Zou за мотивами книги Сігрід Унсет "Крістін, дочка Лавранса"
Роботу можна побачити у Музеї Нобелівської премії у Швеції // deMilked
Концепцію роботи за мотивами "Ста років самотності" "Концепція твору" побудували навколо будинку, до якого приводять сюжетні ниточки роману – місця, де жили всі покоління родини Буендіа.
Будинок родини Буендіа за версією Zim&Zou
Будинок родини Буендіа наче сховали від світу // deMilked
Читайте також: Мисткиня зробила справжній шедевр з одного аркушу паперу: яскраві фото
Мистецький дует на своїй сторінці в Instagram викладає й інші вироби з паперу, які вражають своєю продуманістю та деталізацією.