Мистецтво не для всіх: у Києві порізали незвичну виставку портретів Тараса Шевченка

Дедалі частіше митці руйнують звиклі канони, показуючи, як буденні речі можуть мати інший вигляд. Стирають стереотипи і щодо відомих постатей. Так, у столичному метро з'явилась оригінальна виставка з нестандартними портретами Тараса Шевченка. Однак днями вандал зруйнував ці зразки сучасного мистецтва.

Що відомо про мистецький проект

11 лютого у київському метро з'явилась незвична виставка "Квантовий стрибок Шевченка". Її організували Київський метрополітен, Національний музей Тараса Шевченка та ілюстратор Олександр Греков.

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На постерах, які символічно розмістили на станції "Тараса Шевченка" (вулиця Межигірська, 58), Кобзар поставав у незвичних образах. Ілюстратор показав поета в стилі популярних персонажів та культових митців – Джека Горобця, Йоди, Фріди Кало, Вільяма Воллеса, Термінатора, Людини-павука, Миколи Гоголя, Бетмена, Бендера, Дарта Вейдера, Че Гевари, Джона Леннона, Христофора Колумба, Олександра Пушкіна, Фантомаса, Елвіса Преслі, Локі, Статуї Свободи, Девіда Бові та інших.

За 10 днів експонування організатори отримали сотні позитивних відгуків. Радість від впізнання, неочікувані паралелі, сміх, хороший настрій і бажання прочитати/перечитати Шевченка – основний меседж цих повідомлень,

– поділились працівники Національного музею Тараса Шевченка.

Дивіться фото: виставка "Квантовий стрибок Шевченка" у Києві

Згідно з анонсом, оригінальна виставка повинна була милувати киян та гостей міста до 10 березня. Однак проект "Квантовий стрибок Шевченка" довелось тимчасово закрити.

Що сталось із виставкою

За словами працівників Національного музею імені Тараса Шевченка, молодий чоловік з ножем пошкодив роботи ілюстратора Олександра Грекова. Інцидент стався на 16 – 17 лютого.

Організатори виставки запевняють, що були готові до критики, адже сучасне мистецтво не всім до вподоби. Проте вони не очікували такого вандалізму. Після екстреної наради оригінальну виставку вирішили достроково закрити, адже мистецтвознавці побоювались, що агресивна людина з ножем може ще й нашкодити пасажирам метрополітену.

Акти подібного вандалізму і агресії не лише порушують Закони України, але і заперечують саму спробу створення мультикультурного простору, штовхають нас до тоталітарного суспільства, коли окрема група людей вирішує, яке мистецтво має право на існування, а яке є "дегенеративним" або "неправильним",

– йдеться в офіційній заяві з цитатами від хейтерів.

Окрім цього, представники музею заявили, що готові до діалогу з тими, хто виступив проти такого прояву мистецтва.



Результати нападу вандалів / Facebook / @shevchenkomuseumkyiv