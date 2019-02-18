Мистецтво не для всіх: у Києві порізали незвичну виставку портретів Тараса Шевченка

255
У Києві зруйнували виставку "Квантовий стрибок Шевченка"
У Києві зруйнували виставку "Квантовий стрибок Шевченка" / Facebook / @shevchenkomuseumkyiv

Дедалі частіше митці руйнують звиклі канони, показуючи, як буденні речі можуть мати інший вигляд. Стирають стереотипи і щодо відомих постатей. Так, у столичному метро з'явилась оригінальна виставка з нестандартними портретами Тараса Шевченка. Однак днями вандал зруйнував ці зразки сучасного мистецтва.

Що відомо про мистецький проект 

11 лютого у київському метро з'явилась незвична виставка "Квантовий стрибок Шевченка". Її організували Київський метрополітен, Національний музей Тараса Шевченка та ілюстратор Олександр Греков. 

Читайте також: Як це – бути парою і жити разом: дивіться у коміксах

На постерах, які символічно розмістили на станції "Тараса Шевченка" (вулиця Межигірська, 58), Кобзар поставав у незвичних образах. Ілюстратор показав поета в стилі популярних персонажів та культових митців – Джека Горобця, Йоди, Фріди Кало, Вільяма Воллеса, Термінатора, Людини-павука, Миколи Гоголя, Бетмена, Бендера, Дарта Вейдера, Че Гевари, Джона Леннона, Христофора Колумба, Олександра Пушкіна, Фантомаса, Елвіса Преслі, Локі, Статуї Свободи, Девіда Бові та інших.

За 10 днів експонування організатори отримали сотні позитивних відгуків. Радість від впізнання, неочікувані паралелі, сміх, хороший настрій і бажання прочитати/перечитати Шевченка – основний меседж цих повідомлень,
– поділились працівники Національного музею Тараса Шевченка.

Дивіться фото: виставка "Квантовий стрибок Шевченка" у Києві

Згідно з анонсом, оригінальна виставка повинна була милувати киян та гостей міста до 10 березня. Однак проект "Квантовий стрибок Шевченка" довелось тимчасово закрити. 

Що сталось із виставкою

За словами працівників Національного музею імені Тараса Шевченка, молодий чоловік з ножем пошкодив роботи ілюстратора Олександра Грекова. Інцидент стався на 16 – 17 лютого. 

Організатори виставки запевняють, що були готові до критики, адже сучасне мистецтво не всім до вподоби. Проте вони не очікували такого вандалізму. Після екстреної наради оригінальну виставку вирішили достроково закрити, адже мистецтвознавці побоювались, що агресивна людина з ножем може ще й нашкодити пасажирам метрополітену. 

Акти подібного вандалізму і агресії не лише порушують Закони України, але і заперечують саму спробу створення мультикультурного простору, штовхають нас до тоталітарного суспільства, коли окрема група людей вирішує, яке мистецтво має право на існування, а яке є "дегенеративним" або "неправильним",
– йдеться в офіційній заяві з цитатами від хейтерів.   

Окрім цього, представники музею заявили, що готові до діалогу з тими, хто виступив проти такого прояву мистецтва.


Результати нападу вандалів / Facebook / @shevchenkomuseumkyiv

blog_ava
Сміються росіянам в очі: з'явилося унікальне фото українських моряків з суду у РФ
сьогодні
8007
Теги: LifeStyle Кримінальні новини Новини Києва Новини культури Мистецтво
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
сьогодні 18:59 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
279
Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
сьогодні 18:05 Який режисер отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
284
Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
сьогодні 16:24 Коли пройде Оскар-2019: дата кінопремії
1775
Великдень в Україні 2019: дата і традиції
сьогодні 12:51 Великдень в Україні 2019: дата і традиції
4265
Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу – опитування
17 лютого 11:01 Нацвідбір Євробачення-2019: чи погоджуєтесь ви з результатами півфіналів шоу – опитування
1202
Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака
17 лютого 10:03 Еду Ширану – 28: біографія та топові сингли співака
Олена Кандяк 607
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук