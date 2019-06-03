Містична Ірина Шейк прикрасила обкладинку гонконгського Vogue: фото

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Ірина Шейк
Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk

33-річна супермодель Ірина Шейк знялася для обкладинки червневого випуску глянцевого журналу Vogue Hong Kong у досить незвичному скромному образі.

Нове фото Ірина опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Напередодні Шейк заінтригувала прихильників своїм знімком з fashion-директором глянцю Аньою Зюровою, яка стала стилістом фотосесії. Тоді зйомки для Vogue модель назвала лише "секретним проектом".

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Фотографом став Х'юго Комте, перед об'єктивом якого Шейк позувала в сорочці і джинсах одного з улюблених брендів Burberry.

"Красивий і драматичний фон для літнього втечі", – прокоментувала обкладинку Аня Зюрова.


Ірина Шейк / Instagram / @irinashayk


Ірина Шейк / Instagram / @hugocomte

ірина шейк
Ірина Шейк зі Аньою Зюровою на зйомці для Vogue Hong Kong / Instagram / @irinashayk

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Теги: LifeStyle Мода Ірина Шейк
Джерело: LifeStyle 24
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